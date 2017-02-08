Расистский скандал: блогеры назвали крысой Джиджи Хадид из-за шутки про Будду

Модели Джиджи и Белла Хадид оказались в центре скандала, связанного с расовой принадлежностью: пользователи соцсетей буквально загнобили звёзд мировых подиумов за девятисекундное видео из ресторана. 20-летняя Белла Хадид опубликовала ролик, на котором она вместе с сестрой собирается попробовать печенье в форме Будды.

Джиджи Хадид обвинили в расизме из-за шутки про Будду 21-летнюю модель затравили в соцсетях из-за пародии на выражение лица религиозного символа, изображённого на печенье Фото: Instagram.com

На видео 21-летняя Джиджи Хадид поднесла печенье к себе и спародировала выражение лица религиозного символа, прищурив глаза. За невинную шутку на сестёр набросились жители Азии, заявив, что известная американская модель смеётся над их происхождением. Как только звёзды увидели негативные комментарии, они сразу же удалили ролик.

this is y'all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she's cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE — z (@zainzayns) 5 февраля 2017 г.

Тем не менее блогеры устроили Хадид настоящую травлю: пользователи назвали Джиджи крысой, а в "Твиттере" запустили опрос, который показал, что модель оскорбила более 52 тысяч человек. Невинной шуткой ради веселья видео сестёр посчитали только 27 тысяч.

По данным блогеров, шутка Джиджи Хадид про Будду оскорбила 66% опрошенных — более 52 тысяч человек Фото: Twitter.com

Когда ситуация вышла из под контроля, за свою возлюбленную и её сестру вступился экс-участник One Direction Зейн Малик. 24-летний британский певец пакистанского происхождения заявил, что сам является жертвой нападок расистов и не считает поступок Джиджи оскорбительным.