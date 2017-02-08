Фанат два года домогался киберспортсменки

Шерри Ньан, профессиональный игрок в файтинги, известная под псевдонимом Sherryjenix, опубликовала на YouTube видео, в котором рассказала, как на протяжении двух лет её преследовал фанат.

По словам Ньан, впервые сталкер связался с ней через Facebook, однако девушка сразу заблокировала его. После этого фанат начал писать ей на почту. На видео Шерри показала сообщения, отметив, что не обращалась в полицию, так как письма не содержали угроз.

Впервые киберспортсменка и сталкер встретились в январе 2017 года в Калифорнии Фото: © facebook/Sherry Nhan

Профессиональный игрок в файтинги добавила, что на следующий день она обратилась в полицию и показала им все сообщения, отправленные сталкером, но офицеры отказали ей в помощи ввиду отсутствия угроз со стороны преследователя.

Он преследовал меня и моих друзей. Когда мы ехали нашей группой в тематический парк Поттера, он подсел к нам. Он пересёк границы, Шерри Ньан, киберспортсменка.

В следующий раз фанат увиделся с Шерри на турнире Genesis 4. Организаторы мероприятия заявили, что не знали об этом инциденте.