В МИД РФ подтвердили захват российских моряков в Нигерии

Как отметили в министерстве, злоумышленники совершили разбойное нападение на грузовое судно.

В МИД РФ со ссылкой на представителей посольства России в Абудже подтвердили захват российских моряков, которые находились на грузовом судне BBC Caribbean.

— По информации посольства России в Абудже, 5 февраля в территориальных водах Нигерии совершено разбойное нападение на грузовое судно "Бибиси Каррибиен", принадлежащее немецкой компании "Бриз Шиффарт", — сообщили в министерстве.

Как отмечается, российские дипломаты в Нигерии контактируют с нигерийскими властями и представителями судовладельца, чтобы определить местонахождение и освободить взятых в плен.