В МИД РФ подтвердили захват российских моряков в Нигерии
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Как отметили в министерстве, злоумышленники совершили разбойное нападение на грузовое судно.
В МИД РФ со ссылкой на представителей посольства России в Абудже подтвердили захват российских моряков, которые находились на грузовом судне BBC Caribbean.
— По информации посольства России в Абудже, 5 февраля в территориальных водах Нигерии совершено разбойное нападение на грузовое судно "Бибиси Каррибиен", принадлежащее немецкой компании "Бриз Шиффарт", — сообщили в министерстве.
Как отмечается, российские дипломаты в Нигерии контактируют с нигерийскими властями и представителями судовладельца, чтобы определить местонахождение и освободить взятых в плен.
Ранее Лайф сообщал, что семерых российских моряков и одного украинца взяли в плен в Нигерии. Произошедшее подтвердили родственники россиян.