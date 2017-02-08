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Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 13:15

В МИД РФ подтвердили захват российских моряков в Нигерии

Фото: &copy; flickr.com

Фото: © flickr.com

Как отметили в министерстве, злоумышленники совершили разбойное нападение на грузовое судно.

В МИД РФ со ссылкой на представителей посольства России в Абудже подтвердили захват российских моряков, которые находились на грузовом судне BBC Caribbean.

— По информации посольства России в Абудже, 5 февраля в территориальных водах Нигерии совершено разбойное нападение на грузовое судно "Бибиси Каррибиен", принадлежащее немецкой компании "Бриз Шиффарт", — сообщили в министерстве.

Как отмечается, российские дипломаты в Нигерии контактируют с нигерийскими властями и представителями судовладельца, чтобы определить местонахождение и освободить взятых в плен.

Ранее Лайф сообщал, что семерых российских моряков и одного украинца взяли в плен в Нигерии. Произошедшее подтвердили родственники россиян.

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Арина Демидова
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