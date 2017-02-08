Опубликовано первое видео из кабинета убитого комбата Гиви после взрыва
Опубликовано видео из кабинета командира подразделения ДНР "Сомали" Михаила Гиви Толстых, в котором он был убит сегодня рано утром. На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.
По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемёт "Шмель" в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.
В настоящий момент на месте проводятся оперативно-следственные действия, работают сотрудники МЧС и силовых структур ДНР.
Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт. Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.