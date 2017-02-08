Опубликовано первое видео из кабинета убитого комбата Гиви после взрыва

Опубликовано видео из кабинета командира подразделения ДНР "Сомали" Михаила Гиви Толстых, в котором он был убит сегодня рано утром. На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.

По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемёт "Шмель" в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.

В настоящий момент на месте проводятся оперативно-следственные действия, работают сотрудники МЧС и силовых структур ДНР.