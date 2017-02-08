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Опубликовано 8 февраля 2017, 14:30

Битвы титанов, приключения и возвращение азиатов. Мобильная среда

На что потратить пару минут свободного времени и драгоценные мегабайты памяти вашего смартфона. Лайф отобрал для вас лучшие новинки и скидки из мира мобильных приложений.

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Коллаж © L!FE  Кадр видео “youtube.com/Nintendo”, "youtube.com/MajescoGames", "youtube.com/CI Games". Скриншот © L!FE 

Lords of the Fallen

Платформы: iOS /Android.

Сколько стоит: 749 руб. / 590 руб.

Вышедшая в 2014-м хардкорная ролевая игра Lords of the Fallen спустя почти два года обрела мобильную адаптацию, способную, пусть и с небольшими оговорками, потягаться со старшим собратом. В угоду удобства значительно была порезана свобода перемещения, отчего проект стал напоминать известную мобильным геймерам трилогию Infinity Blade. В остальном это всё та же замечательная игра с эталонной для платформы графикой и запоминающимся саундтреком.

Сюжет, как и в оригинале, повествует о забытом богами мире, где главный герой по имени Харкин отправляется в путешествие, чтобы противостоять неудержимой сверхъестественной силе. Принятые им решения изменяют как его самого, так и окружение.

Отпугивает пока что только цена: за версию для iOS вам придётся отдать около 750 рублей. Версия для Android обойдётся чуть дешевле — в 590 рублей.

A Boy and His Blob

Платформы: Android.

Сколько стоит: 329 руб.

Переиздание головоломки про приключения мальчика и его друга-инопланетянина по имени Блоб за последние годы посетило почти все существующие платформы и завершает круг почёта, перейдя в портативный формат. Вооружившись пакетом жевательной резинки, превращающей нашего спутника в различные предметы, игрокам предстоит решить не самые простые головоломки.

Визуальный стиль понравится как детям, так и взрослым, а приятный успокаивающий саундтрек сделает A Boy and His Blob отличным развлечением перед сном.

Fire Emblem: Heroes

Платформы: iOS / Android.

Сколько стоит: условно-бесплатная.

Если заголовок не тронул ваше гайдзинское сердце — знайте: на этой неделе свет увидела Fire Emblem: Heroes — портативное переложение серии тактических пошаговых игр, в своё время породивших жанр японских RPG.

Мобильная версия очень похожа на своих "больших" родственников, но с небольшими оговорками: локации меньше, да и численность отряда сократилась. Игра работает по простому принципу: играйте подходами, но бесплатно, или поддержите разработчика рублём и отправляйтесь в бой в компании нового сопартийца.

Хотя какая разница — это возможность поиграть в качественную игру, просто достав телефон из кармана.

Скидки

iOS

  • Rush Rally 2 — продолжение знаменитой серии мобильных гонок;
  • Ninja Village — пиксельная стратегия про деревню ниндзя, сочетающая в себе элементы градостроительного симулятора и традиционной ролевой игры;
  • Captain Temporium — динамичная аркада с десятком различных космических кораблей;
  • Chameleon Run — увлекательный платформер, выполненный в минималистичном стиле и ярких цветах.

 

Android

  • Braveland — первая часть замечательной пошаговой стратегии от российской студии Tortuga Team;
  • "Братья Пилоты — 2" — один из культовых отечественных квестов, перекочевавший на мобильные платформы;
  • "Диктатор-2: Эволюция" — новая версия стратегии про удержание власти, получившая дополнительные возможности и обновлённую графику;
  • Back to Bed — переполненная сюрреализмом игра-головоломка.
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Александр Крушин
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