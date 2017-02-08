Шкиряк прокомментировал заявления о своей причастности к убийству Гиви

Советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк прокомментировал заявление властей ДНР, что они не исключают его причастности к убийству комбата Михаила Гиви Толстых в Донецке. Советник главы МВД не стал ни подтверждать, ни опровергать своей причастности, лишь отметив, что его много в чём обвиняют в Донбассе. Кроме того, он сообщил в интервью украинскому телеканалу "112", что смерть Гиви никак не скажется на текущей обстановке в зоне конфликта в Донбассе.