Шкиряк прокомментировал заявления о своей причастности к убийству Гиви
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Советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк прокомментировал заявление властей ДНР, что они не исключают его причастности к убийству комбата Михаила Гиви Толстых в Донецке. Советник главы МВД не стал ни подтверждать, ни опровергать своей причастности, лишь отметив, что его много в чём обвиняют в Донбассе. Кроме того, он сообщил в интервью украинскому телеканалу "112", что смерть Гиви никак не скажется на текущей обстановке в зоне конфликта в Донбассе.
Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт. Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.