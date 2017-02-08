В ГД назвали активность СМИ Украины после убийства Гиви пиром во время чумы
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Депутат Сергей Железняк уверен, что националисты на Украине смерти радуются больше, чем успехам в мирное время.
Активность СМИ Украины после смерти Михаила Толстых похожа на вакханалию, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
— После этой очередной трагедии на украинском медиа-пространстве началась вакханалия, пир во время чумы. Смерти человека радуются больше, чем успехам в мирной жизни, потому что нет таких успехов. Ещё показательно, что убийство Гиви произошло после провального наступления ВСУ в Донбассе. По сути, это была попытка перенаправить внимание украинской националистической общественности с позорных поражений армии на такие результаты расправы над лидерами ДНР, — сказал Железняк.
Власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт. Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.