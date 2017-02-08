Министр культуры поздравил народного артиста Виктора Проскурина с юбилеем

В своей поздравительной телеграмме Владимир Мединский отметил, что сценические образы актёра вошли в золотой фонд отечественного сценического искусства.

Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 65-летием народного артиста России Виктора Проскурина. Мединский отметил, что работы Проскурина пользуются большим успехом у многочисленных поклонников благодаря умению вживаться в каждый художественный образ.

— Ваша яркая и самобытная индивидуальность всегда позволяла одинаково органично сочетать в своём творчестве самые разные жанры, сохраняя присущую Вашей игре достоверность и искренность, — говорится среди прочего в поздравительной телеграмме.