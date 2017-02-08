Министр культуры поздравил народного артиста Виктора Проскурина с юбилеем
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В своей поздравительной телеграмме Владимир Мединский отметил, что сценические образы актёра вошли в золотой фонд отечественного сценического искусства.
Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 65-летием народного артиста России Виктора Проскурина. Мединский отметил, что работы Проскурина пользуются большим успехом у многочисленных поклонников благодаря умению вживаться в каждый художественный образ.
— Ваша яркая и самобытная индивидуальность всегда позволяла одинаково органично сочетать в своём творчестве самые разные жанры, сохраняя присущую Вашей игре достоверность и искренность, — говорится среди прочего в поздравительной телеграмме.
Самые известные роли Виктора Проскурина
Новиков из "Военно-полевого романа", Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Сальников из спектакля "В списках не значился"