Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 13:12

Министр культуры поздравил народного артиста Виктора Проскурина с юбилеем

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В своей поздравительной телеграмме Владимир Мединский отметил, что сценические образы актёра вошли в золотой фонд отечественного сценического искусства.

Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 65-летием народного артиста России Виктора Проскурина. Мединский отметил, что работы Проскурина пользуются большим успехом у многочисленных поклонников благодаря умению вживаться в каждый художественный образ.

— Ваша яркая и самобытная индивидуальность всегда позволяла одинаково органично сочетать в своём творчестве самые разные жанры, сохраняя присущую Вашей игре достоверность и искренность, — говорится среди прочего в поздравительной телеграмме.

Самые известные роли Виктора Проскурина


Новиков из "Военно-полевого романа", Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Сальников из спектакля "В списках не значился"

BannerImage
Мария Медведева
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • поздравления
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar