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Опубликовано 10 февраля 2017, 04:30

Picstory: Город в скале, нависшей над Атлантическим океаном

Фото с изображением португальского города, дома которого буквально растут из скалы и нависают над океаном, покорило пользователей соцсетей — сотни тысяч лайков, репостов и комментариев.

http://cdn.playbuzz.com

http://cdn.playbuzz.com

Живописный снимок сделал фотограф Sean Pavone. В кадре — португальский город Азенаш-ду-Мар. Этот необычный город расположен на скале на самом побережье Атлантического океана. Буквально его название переводится как "морская мельница".

Некоторые источники предполагают, что город был основан арабами в период появления первых водяных мельниц — "азенаш", отсюда и родилось такое название. Благодаря своему необычному расположению, природным бассейнам и живописным улочкам город пользуется большой популярностью среди туристов и фотографов. 

Кое-кто из пользователей заметил на снимке не только красивый вид, но и кое-что ещё. Вот его версия картинки:http://i.imgur.com

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Валерия Виниченко
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