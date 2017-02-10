Picstory: Город в скале, нависшей над Атлантическим океаном

Живописный снимок сделал фотограф Sean Pavone. В кадре — португальский город Азенаш-ду-Мар. Этот необычный город расположен на скале на самом побережье Атлантического океана. Буквально его название переводится как "морская мельница".

Некоторые источники предполагают, что город был основан арабами в период появления первых водяных мельниц — "азенаш", отсюда и родилось такое название. Благодаря своему необычному расположению, природным бассейнам и живописным улочкам город пользуется большой популярностью среди туристов и фотографов.

Кое-кто из пользователей заметил на снимке не только красивый вид, но и кое-что ещё. Вот его версия картинки: