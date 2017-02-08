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Опубликовано 8 февраля 2017, 13:30

Nintendo Switch обделили функцией обратной совместимости

Ещё один изъян Switch: новая консоль Nintendo не сможет запускать ранее вышедшие игры.

Фото &copy; Flickr/iphonedigital

Фото © Flickr/iphonedigital

Президент компании Nintendo Тацуми Кимисима подтвердил информацию относительно функции обратной совместимости, которой не будет в новой консоли Switch.

Для фанатов Nintendo эта весточка стала серьёзным разочарованием, так как в своё время Wii U имела обратную совместимость с играми для Wii, а у той, в свою очередь, была обратная совместимость с дисками от GameCube.

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У Switch нет обратной совместимости. Консоль не поддерживает старые контроллеры

Фото © Flickr/Shal Farley

Помимо того, в Сети появилось новое видео, в котором Nintendo представила все функции своей новой консоли.

Старт продаж Nintendo Switch ожидается 3 марта 2017 года. Цена — 22 500 рублей.

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Сергей Сурепин
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