Nintendo Switch обделили функцией обратной совместимости
Ещё один изъян Switch: новая консоль Nintendo не сможет запускать ранее вышедшие игры.
Фото © Flickr/iphonedigital
Президент компании Nintendo Тацуми Кимисима подтвердил информацию относительно функции обратной совместимости, которой не будет в новой консоли Switch.
Для фанатов Nintendo эта весточка стала серьёзным разочарованием, так как в своё время Wii U имела обратную совместимость с играми для Wii, а у той, в свою очередь, была обратная совместимость с дисками от GameCube.
У Switch нет обратной совместимости. Консоль не поддерживает старые контроллеры
Фото © Flickr/Shal Farley
Помимо того, в Сети появилось новое видео, в котором Nintendo представила все функции своей новой консоли.
Старт продаж Nintendo Switch ожидается 3 марта 2017 года. Цена — 22 500 рублей.