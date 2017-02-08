Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 15:52

СМИ: Премьер Баварии хочет в марте встретиться с Владимиром Путиным

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Хорст Зеехофер отметил, что весной планирует поездку в Москву и рассчитывает на встречу с российским лидером.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что без участия Москвы многие горячие точки в мире не могут быть "потушены", а после выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как предполагается, Зеехофер приедет в Россию с делегацией из представителей науки, экономики и сельского хозяйства. Отметим, что визит был запланирован на осень, но премьер Баварии был вынужден от него отказаться.

Ранее Зеехофер заявил, что санкции с РФ снять необходимо уже в 2017 году. Он также говорил, что Россию необходимо вернуть в "Большую восьмёрку".

BannerImage
Арина Хейфец
  • Новости
  • Бавария
  • Путин
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar