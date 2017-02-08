СМИ: Премьер Баварии хочет в марте встретиться с Владимиром Путиным

Хорст Зеехофер отметил, что весной планирует поездку в Москву и рассчитывает на встречу с российским лидером.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что без участия Москвы многие горячие точки в мире не могут быть "потушены", а после выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как предполагается, Зеехофер приедет в Россию с делегацией из представителей науки, экономики и сельского хозяйства. Отметим, что визит был запланирован на осень, но премьер Баварии был вынужден от него отказаться.