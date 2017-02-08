СМИ: Премьер Баварии хочет в марте встретиться с Владимиром Путиным
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Хорст Зеехофер отметил, что весной планирует поездку в Москву и рассчитывает на встречу с российским лидером.
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что без участия Москвы многие горячие точки в мире не могут быть "потушены", а после выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как предполагается, Зеехофер приедет в Россию с делегацией из представителей науки, экономики и сельского хозяйства. Отметим, что визит был запланирован на осень, но премьер Баварии был вынужден от него отказаться.
Ранее Зеехофер заявил, что санкции с РФ снять необходимо уже в 2017 году. Он также говорил, что Россию необходимо вернуть в "Большую восьмёрку".