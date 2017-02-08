Глава МИД Германии рассказал о подготовке встречи "нормандского формата"
Ожидается, что встреча пройдёт на уровне министров иностранных дел 16 или 17 февраля.
Глава дипломатического ведомства ФРГ Мартин Шефер анонсировал подготовку к встрече министров иностранных дел от Германии, России, Франции и Украины в рамках "нормандского формата". По предварительным данным, встреча пройдёт в рамках форума с участием глав МИД "большой двадцатки" в Бонне.
— Возможно, что встреча состоится 16 или 17 февраля. Мы считаем, что необходимо как можно скорее провести встречу, чтобы придать новые импульсы процессу выполнения минских соглашений. Их реализация продвигается слишком медленными темпами, — заявил Мартин Шефер.