Глава МИД Германии рассказал о подготовке встречи "нормандского формата"

Ожидается, что встреча пройдёт на уровне министров иностранных дел 16 или 17 февраля.

Глава дипломатического ведомства ФРГ Мартин Шефер анонсировал подготовку к встрече министров иностранных дел от Германии, России, Франции и Украины в рамках "нормандского формата". По предварительным данным, встреча пройдёт в рамках форума с участием глав МИД "большой двадцатки" в Бонне.