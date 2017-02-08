"Я не боюсь смерти". Лайф публикует последнее интервью комбата Гиви
Лайф публикует последнее и полное интервью, которое дал командир подразделения армии ДНР "Сомали" Михаил Гиви Толстых. Данная запись была сделана 3 февраля — после того, как бойцы ополчения отбили обратно у украинской армии свои позиции под Авдеевкой. На видео Гиви рассказывает о подробностях тех боёв, о потерях украинской армии и гибели своих бойцов. Подтверждает, что получил ранение. Кроме того, Гиви обращается к мирным жителям ДНР, которых предупреждает, что украинская армия не остановится и продолжит обстрел городов, потому призывает граждан быть бдительными. В конце интервью комбат отмечает, что никогда не отступит, а смерти не боится.
В данном интервью Гиви делает резкие заявления в адрес международных наблюдателей от ОБСЕ, которые, согласно своей миссии, должны предупреждать нарушения минских соглашений — в частности, обстрелы Донецка.
Мы не стреляем по городам. Мы не забываем, что там живут люди. И неважно, на каком языке они разговаривают. На украинском, на русском — нам без разницы. Там люди. Мы воюем с передним краем. А ВСУ — с мирными жителями,
полковник ДНР Михаил Гиви Толстых.
Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. Власти ДНР обвинили украинские спецслужбы в убийстве, назвав случившееся терактом. Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.