"Я не боюсь смерти". Лайф публикует последнее интервью комбата Гиви

Лайф публикует последнее и полное интервью, которое дал командир подразделения армии ДНР "Сомали" Михаил Гиви Толстых. Данная запись была сделана 3 февраля — после того, как бойцы ополчения отбили обратно у украинской армии свои позиции под Авдеевкой. На видео Гиви рассказывает о подробностях тех боёв, о потерях украинской армии и гибели своих бойцов. Подтверждает, что получил ранение. Кроме того, Гиви обращается к мирным жителям ДНР, которых предупреждает, что украинская армия не остановится и продолжит обстрел городов, потому призывает граждан быть бдительными. В конце интервью комбат отмечает, что никогда не отступит, а смерти не боится.