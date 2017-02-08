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Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 15:53

Журналист Грэм Филлипс о Гиви: Он был добрым, достойным, искренним, Миша, батя

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Британский журналист написал на своей странице в соцсети, что оказался шокирован новостью об убийстве комбата армии ДНР Михаила Толстых.

Журналист рассказал, что познакомился с командиром батальона "Сомали" в 2014 году, когда ополченец стал уже многим известен. В этот период они виделись с ним чуть ли не каждый день, тогда комбат запомнился Филлипсу как весёлый парень, который любил шутки, живое общение, мог даже станцевать. Филлипс также отметил, что Гиви всегда интересовался у журналиста положением дел в Великобритании, в Крыму, где Грэм часто бывал, и просто его личными делами.

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Он действительно заботился о народе Донбасса, переживал. Он сделал всё для своих бойцов. Он был добрым, достойным, искренним. Гиви, Миша, батя. Очень тяжёлый день для нас всех. Благодаря Гиви ДНР есть и будет. Его героизм будет вечен, его подвиги останутся навсегда,

журналист Грэм Филлипс.

Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. Власти ДНР обвинили украинские спецслужбы в убийстве, назвав случившееся терактом. Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.

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Алексей Гладких
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