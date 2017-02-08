Журналист Грэм Филлипс о Гиви: Он был добрым, достойным, искренним, Миша, батя

Журналист рассказал, что познакомился с командиром батальона "Сомали" в 2014 году, когда ополченец стал уже многим известен. В этот период они виделись с ним чуть ли не каждый день, тогда комбат запомнился Филлипсу как весёлый парень, который любил шутки, живое общение, мог даже станцевать. Филлипс также отметил, что Гиви всегда интересовался у журналиста положением дел в Великобритании, в Крыму, где Грэм часто бывал, и просто его личными делами.