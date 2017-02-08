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Опубликовано 8 февраля 2017, 16:23

Анонсирован гоночный симулятор Project CARS 2

Bandai Namco и Slightly Mad Studios официально анонсировали гоночный симулятор Project CARS 2 и показали первый геймплей.

Кадр видео &ldquo;Project CARS 2 - Announcement Trailer | PS4, X1, Steam&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Project CARS 2 - Announcement Trailer | PS4, X1, Steam”. Скриншот © L!FE

Поклонники игры дождались полноценного анонса сиквела, средства на разработку которого начали собирать ещё в 2015 году.

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Project CARS 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One в конце 2017 года

Разработчики обещают более 170 доступных автомобилей и свыше 60 гоночных трасс. Также в игру добавят режим онлайн-турниров и новые дисциплины, среди которых гонки в экстремальных погодных условиях. Кроме того, PC-версия будет поддерживать разрешение экрана до 12K и устройства виртуальной реальности.

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Станислав Погорский
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