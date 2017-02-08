Анонсирован гоночный симулятор Project CARS 2

Поклонники игры дождались полноценного анонса сиквела, средства на разработку которого начали собирать ещё в 2015 году.

Project CARS 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One в конце 2017 года

Разработчики обещают более 170 доступных автомобилей и свыше 60 гоночных трасс. Также в игру добавят режим онлайн-турниров и новые дисциплины, среди которых гонки в экстремальных погодных условиях. Кроме того, PC-версия будет поддерживать разрешение экрана до 12K и устройства виртуальной реальности.