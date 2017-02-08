Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 18:13

Объявлена дата выхода квеста Syberia 3

Стала известна дата релиза долгожданного приключенческого квеста Syberia 3 ("Сибирь-3").

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/syberia_3

Фото: © vk.com/syberia_3

Syberia 3 продолжит историю героини Кейт Уокер прямо с того момента, где закончилась вторая часть. Девушка оказывается спасена караваном юколов, а после она присоединяется к ним и изучает их древние традиции.

image

Syberia 3 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 20 апреля 2017 года

Разработчики отмечают, что "Сибирь-3" станет первой игрой серии, использующей возможности трёхмерных движков, благодаря чему игрок сможет изучать локации с ещё большей свободой. В России игру издаёт "Бука" — заявлена полная локализация.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • анонсы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar