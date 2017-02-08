Объявлена дата выхода квеста Syberia 3
Стала известна дата релиза долгожданного приключенческого квеста Syberia 3 ("Сибирь-3").
Фото: © vk.com/syberia_3
Syberia 3 продолжит историю героини Кейт Уокер прямо с того момента, где закончилась вторая часть. Девушка оказывается спасена караваном юколов, а после она присоединяется к ним и изучает их древние традиции.
Syberia 3 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 20 апреля 2017 года
Разработчики отмечают, что "Сибирь-3" станет первой игрой серии, использующей возможности трёхмерных движков, благодаря чему игрок сможет изучать локации с ещё большей свободой. В России игру издаёт "Бука" — заявлена полная локализация.