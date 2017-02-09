Игровая выставка E3 впервые станет открытой для всех
Фото: © East News/Invision for Microsoft/Fotolink
Крупнейшая игровая выставка E3 в 2017 году впервые станет открытой для широкой публики.
Организаторы мероприятия Electronic Entertainment Expo объявили, что в этом году американская выставка будет открыта не только для прессы и разработчиков, но и для обычных посетителей. Инициативу поддержал организатор шоу The Game Awards Джефф Кейли — он станет партнёром E3 2017.
Билеты на E3 2017 поступят в продажу 13 февраля по цене в 250 долларов. В первый день продаж цена составит 150 долларов
Фото: © East News/Willy Sanjuan/Invision/AP/Fotolink
Статистика выставки E3 ухудшается с каждым годом. Это связано и с тем, что некоторые компании решили проводить собственные конвенции параллельно с E3 — так, в прошлом году компания EA организовала выставку EA Play и уже объявила об аналогичных планах на 2017 год.
E3 2017 пройдёт с 13 по 15 июня 2017 года.