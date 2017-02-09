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Опубликовано 9 февраля 2017, 05:49

Игровая выставка E3 впервые станет открытой для всех

Фото: &copy; East News/Invision for Microsoft/Fotolink

Фото: © East News/Invision for Microsoft/Fotolink

Крупнейшая игровая выставка E3 в 2017 году впервые станет открытой для широкой публики.

Организаторы мероприятия Electronic Entertainment Expo объявили, что в этом году американская выставка будет открыта не только для прессы и разработчиков, но и для обычных посетителей. Инициативу поддержал организатор шоу The Game Awards Джефф Кейли — он станет партнёром E3 2017.

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Билеты на E3 2017 поступят в продажу 13 февраля по цене в 250 долларов. В первый день продаж цена составит 150 долларов

Фото: © East News/Willy Sanjuan/Invision/AP/Fotolink

Статистика выставки E3 ухудшается с каждым годом. Это связано и с тем, что некоторые компании решили проводить собственные конвенции параллельно с E3 — так, в прошлом году компания EA организовала выставку EA Play и уже объявила об аналогичных планах на 2017 год.

E3 2017 пройдёт с 13 по 15 июня 2017 года.

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Станислав Погорский
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