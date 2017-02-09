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Опубликовано 9 февраля 2017, 06:46

Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит масштабное обновление

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Call of Duty&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Call of Duty”. Скриншот © L!FE

Для вышедшей в прошлом году Call of Duty: Modern Warfare Remastered вскоре выпустят масштабное обновление.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered — это полностью обновлённая версия шутера 2007 года. Её можно получить только приобретя комплект Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition. Разработчики Remastered пообещали, что игру будут поддерживать бесплатными обновлениями.

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Вскоре Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит бесплатный патч, который добавит в игру 170 единиц нового оружия.

Кадр видео youtube.com / Call of Duty. Скриншот © L!FE

Студия Raven Software сообщила, что среди добавленного оружия будет Kamchatka-12, XM-LAR и .44 Magnum. Также команда ищет различные способы улучшить игровой опыт фанатов в ближайшем будущем.

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