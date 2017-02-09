Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит масштабное обновление
Кадр видео “youtube.com/Call of Duty”. Скриншот © L!FE
Для вышедшей в прошлом году Call of Duty: Modern Warfare Remastered вскоре выпустят масштабное обновление.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered — это полностью обновлённая версия шутера 2007 года. Её можно получить только приобретя комплект Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition. Разработчики Remastered пообещали, что игру будут поддерживать бесплатными обновлениями.
Вскоре Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит бесплатный патч, который добавит в игру 170 единиц нового оружия.
Кадр видео youtube.com / Call of Duty. Скриншот © L!FE
Студия Raven Software сообщила, что среди добавленного оружия будет Kamchatka-12, XM-LAR и .44 Magnum. Также команда ищет различные способы улучшить игровой опыт фанатов в ближайшем будущем.