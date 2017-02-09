Resident Evil 7 оптимизировали для старых PC

Хоррор-игра Resident Evil 7 получила обновление, призванное улучшить производительность на системах со старыми процессорами.

Capcom выпустила патч, целиком направленный на оптимизацию игры для старых процессоров.

Resident Evil 7 теперь можно запустить на более старых PC

Ранее игра требовала, чтобы процессор поддерживал технологию SSSE3 SIMD. Теперь это требование убрано. Таким образом, новый хоррор от Capcom стало возможным запустить на более старых системах.



Resident Evil 7 была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 24 января 2017 года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 из 100.