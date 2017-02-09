Resident Evil 7 оптимизировали для старых PC
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Хоррор-игра Resident Evil 7 получила обновление, призванное улучшить производительность на системах со старыми процессорами.
Capcom выпустила патч, целиком направленный на оптимизацию игры для старых процессоров.
Resident Evil 7 теперь можно запустить на более старых PC
Фото © Wikimedia Commons
Ранее игра требовала, чтобы процессор поддерживал технологию SSSE3 SIMD. Теперь это требование убрано. Таким образом, новый хоррор от Capcom стало возможным запустить на более старых системах.
Resident Evil 7 была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 24 января 2017 года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 из 100.