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Опубликовано 9 февраля 2017, 08:10

Resident Evil 7 оптимизировали для старых PC

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Хоррор-игра Resident Evil 7 получила обновление, призванное улучшить производительность на системах со старыми процессорами.

Capcom выпустила патч, целиком направленный на оптимизацию игры для старых процессоров.

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Resident Evil 7 теперь можно запустить на более старых PC

Фото © Wikimedia Commons

Ранее игра требовала, чтобы процессор поддерживал технологию SSSE3 SIMD. Теперь это требование убрано. Таким образом, новый хоррор от Capcom стало возможным запустить на более старых системах.

Resident Evil 7 была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 24 января 2017 года. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 из 100.

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Станислав Погорский
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