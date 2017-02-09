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Опубликовано 8 февраля 2017, 21:48

СМИ сообщили о смерти известного советского футболиста Виктора Чанова

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Родионов

Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

Бывший вратарь являлся трёхкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР.

В возрасте 57 лет скончался известный бывший советский вратарь Виктор Чанов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Виктор Чанов выступал за сборную СССР с 1982 года по 1990-й. Футболист являлся трёхкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР.

До того как начать выступать за сборную СССР, он играл в донецком "Шахтёре", затем перешёл в киевское "Динамо".

В 1995 году футболист начал тренерскую карьеру — известно, что он работал в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

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Эмила Сидорова
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