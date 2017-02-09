Ополченцы в Авдеевке: Думали, с приходом Трампа станет легче, но вышло наоборот

Промзона Авдеевки остаётся самой горячей точкой Донбасса. Особенно напряжённая ситуация складывается там, где между позициями ВСУ и армии ДНР всего по 50–100 метров. Ополченцы надеялись на активизацию переговорного процесса с приходом к власти в США Дональда Трампа, однако пока их надежды не оправдываются.

— О каком-то отводе (вооружений) речи нет, сюда летели не только 120, но и покрупнее калибры. Мы огонь открываем только по разрешению и только если они подходят вплотную – от 100 до 50 метров, — рассказывает командир роты 11-го полка армии ДНР с позывным Шаман.

По его словам, отходить приказа нет, и ополченцы заявляют, что будут стоять на позициях, пока это возможно.