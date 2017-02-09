Россия, Украина и Израиль выразили соболезнования в связи со смертью Чанова

Знаменитый советский футбольный вратарь Виктор Чанов скончался в Киеве на 58-м году жизни.

Свои соболезнования родным и близким Чанова выразили сразу в трёх странах — сообщения появились в официальном "твиттере" сборной России, на сайтах киевского "Динамо", которому вратарь отдал лучшие футбольные годы, и хайфского "Маккаби", где он блистал на закате карьеры.

Напомним, Чанов умер спустя три недели после того, как в Киеве неизвестные лица совершили на него нападение и нанесли травмы, повлекшие операцию на головном мозге.

В 80-х годах XX века Чанов считался одним из ведущих вратарей СССР. Его высшие достижения — победы в Кубке кубков с "Динамо" и серебро Евро-1988 с национальной сборной.

На клубном уровне он также выиграл три чемпионата СССР и пять раз становился победителем Кубка страны (однажды — с донецким "Шахтёром", где начиналась его карьера).