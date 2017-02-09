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Опубликовано 9 февраля 2017, 08:04

Facebook закрывает демонстрационные зоны Oculus Rift

Фото: &copy; Flickr/David Zhou

Фото: © Flickr/David Zhou

Компания ликвидировала около половины точек для демонстрации VR-платформы, потому что ими попросту никто не пользуется.

Несмотря на веру Марка Цукерберга в будущее VR и обещание вложить в индустрию миллиарды, новая реальность может оказаться не так уж ценна. Отзывы на Oculus Rift и HTC Vive спорные, а продажи шлемов гораздо ниже ожиданий. Несколько дней назад Zenimax доказали, что Oculus VR украли у них ряд ключевых наработок, а сегодня стало известно о планах по закрытию демонстрационных зон Oculus в США. Там они располагались в магазинах Best Buy, но уже сейчас Facebook прикрыли 200 точек из 500.

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Желающих опробовать новинку не было по несколько дней подряд

Фото: © Flickr/franklinheijnen

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Арсений Мирный
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