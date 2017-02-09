СК проводит проверку по факту захвата пиратами российских моряков в Нигерии
Фото: vesselfinder.com
По факту захвата пиратами российских и украинских моряков у берегов Нигерии начата доследственная проверка, которую проводит Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.
Как пояснили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства захвата, после чего будет принято процессуальное решение согласно российскому законодательству.
Напомним, по официальной информации, 5 февраля в территориальных водах Нигерии совершено разбойное нападение на грузовое судно "Би-би-си Каррибиан". На данный момент известно о семи захваченных, среди которых шесть граждан РФ.