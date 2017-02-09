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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 11:47

СК проводит проверку по факту захвата пиратами российских моряков в Нигерии

Фото: vesselfinder.com

Фото: vesselfinder.com

По факту захвата пиратами российских и украинских моряков у берегов Нигерии начата доследственная проверка, которую проводит Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства захвата, после чего будет принято процессуальное решение согласно российскому законодательству.

Напомним, по официальной информации, 5 февраля в территориальных водах Нигерии совершено разбойное нападение на грузовое судно "Би-би-си Каррибиан". На данный момент известно о семи захваченных, среди которых шесть граждан РФ.

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Янковская Ольга
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