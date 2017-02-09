СК проводит проверку по факту захвата пиратами российских моряков в Нигерии

По факту захвата пиратами российских и украинских моряков у берегов Нигерии начата доследственная проверка, которую проводит Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства захвата, после чего будет принято процессуальное решение согласно российскому законодательству.