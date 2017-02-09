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Опубликовано 9 февраля 2017, 09:26

Барак Обама появился в баскетбольном симуляторе NBA 2K17

Кадр видео NykeFaller /Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео NykeFaller /Скриншот © L!FE

Один из пользователей осуществил мечту бывшего президента США, сделав его профессиональным баскетболистом.

На YouTube-канале NykeFaller было опубликовано видео, в котором продемонстрирован мод с Бараком Обамой. Модель бывшего американского президента добавили в однопользовательский режим NBA 2K17.

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Обама мечтал стать профессиональным баскетболистом

Кадр видео NykeFaller /Скриншот © L!FE

В жизни Барак Обама любит баскетбол, но очень плохо в него играет.

Кроме того, в одиночном карьерном режиме игры персонажу дают прозвище Prez.

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Сергей Сурепин
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