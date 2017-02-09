Барак Обама появился в баскетбольном симуляторе NBA 2K17

Один из пользователей осуществил мечту бывшего президента США, сделав его профессиональным баскетболистом.

На YouTube-канале NykeFaller было опубликовано видео, в котором продемонстрирован мод с Бараком Обамой. Модель бывшего американского президента добавили в однопользовательский режим NBA 2K17.

Обама мечтал стать профессиональным баскетболистом Кадр видео NykeFaller /Скриншот © L!FE

В жизни Барак Обама любит баскетбол, но очень плохо в него играет.