Барак Обама появился в баскетбольном симуляторе NBA 2K17
Один из пользователей осуществил мечту бывшего президента США, сделав его профессиональным баскетболистом.
На YouTube-канале NykeFaller было опубликовано видео, в котором продемонстрирован мод с Бараком Обамой. Модель бывшего американского президента добавили в однопользовательский режим NBA 2K17.
Обама мечтал стать профессиональным баскетболистом
В жизни Барак Обама любит баскетбол, но очень плохо в него играет.
Кроме того, в одиночном карьерном режиме игры персонажу дают прозвище Prez.