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Опубликовано 9 февраля 2017, 11:24

Кузнецы сделали самурайский меч из For Honor

Кадр видео&nbsp;Nodachi Sword &ndash; For Honor - Man At Arms: Reforged. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео Nodachi Sword – For Honor - Man At Arms: Reforged. Скриншот © L!FE

Мастера кузнечного дела из Балтимора решили воссоздать боевое оружие из новой игры Ubisoft.

Команда Man at Arms не смогла пройти мимо нового боевика For Honor. В связи с этим мастера выковали самурайский меч, аналоги которого носят представители одной из фракций игры.

Создание нодати, полевого меча самурая, в средние века считалось очень сложным занятием из-за длины клинка. О том, как создавалось орудие, мастера рассказал в очередном выпуске шоу Man At Arms: Reforged.

Представить и испытать редкое оружие доверили звёздному актёру, режиссёру и мастеру боевых искусств Марку Дакаскосу.

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Оружие из игры For Honor ожило

Кадр видео Nodachi Sword – For Honor - Man At Arms: Reforged. Скриншот © L!FE

Игра For Honor выходит 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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