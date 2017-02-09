Кузнецы сделали самурайский меч из For Honor
Мастера кузнечного дела из Балтимора решили воссоздать боевое оружие из новой игры Ubisoft.
Команда Man at Arms не смогла пройти мимо нового боевика For Honor. В связи с этим мастера выковали самурайский меч, аналоги которого носят представители одной из фракций игры.
Создание нодати, полевого меча самурая, в средние века считалось очень сложным занятием из-за длины клинка. О том, как создавалось орудие, мастера рассказал в очередном выпуске шоу Man At Arms: Reforged.
Представить и испытать редкое оружие доверили звёздному актёру, режиссёру и мастеру боевых искусств Марку Дакаскосу.
Оружие из игры For Honor ожило
Игра For Honor выходит 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.