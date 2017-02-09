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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 11:20

На Эверест проведут бесплатный интернет

Всемирная сеть будет доступна на высочайшей горе мира, а её обеспечением займётся Непал.

Фото: &copy;&nbsp; flickr / Alejandro Pinto

Фото: ©  flickr / Alejandro Pinto

Телекоммуникационное агентство Непала (NTA) сообщило, что в ближайшее время планирует добавить Wi-Fi в лагеря Лукла и Аннапурна, расположенные на склонах горы. Для построения сети используются современные оптоволоконные кабели, но со специальной защитой от замерзания. Предыдущая попытка обеспечить в горах связь 3G проводилась в 2010 году, но закончилась провалом — помешали погодные условия. В случае с Wi-Fi проблем быть не должно: связь должна работать лишь в пределах лагерей. Сейчас Wi-Fi доступен в некоторых кафе и отелях на склонах Эвереста, но он медленный и весьма дорогой.

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Услуга бесплатная, а раньше доступ к сети стоил от $5 в час

Фото: ©  flickr / Alejandro Pinto

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Арсений Мирный
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