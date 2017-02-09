На Эверест проведут бесплатный интернет

Телекоммуникационное агентство Непала (NTA) сообщило, что в ближайшее время планирует добавить Wi-Fi в лагеря Лукла и Аннапурна, расположенные на склонах горы. Для построения сети используются современные оптоволоконные кабели, но со специальной защитой от замерзания. Предыдущая попытка обеспечить в горах связь 3G проводилась в 2010 году, но закончилась провалом — помешали погодные условия. В случае с Wi-Fi проблем быть не должно: связь должна работать лишь в пределах лагерей. Сейчас Wi-Fi доступен в некоторых кафе и отелях на склонах Эвереста, но он медленный и весьма дорогой.