На Kickstarter начался сбор средств на "умные" часы для фанатов Atari
Новое устройство Gameband позволит обладателям запускать мини-игры на небольшом экране.
Компания FMTwo Game Inc. объявила о начале сбора денег на Kickstarter на создание умных часов. Устройство носит название Gameband и имеет две версии: первая — с играми Atari, среди которых есть Crystal Castles и Pong, вторая — с мини-игрой по мотивам Terraria.
Работают часы на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и поддерживают карты памяти на 256 гигабайт. В качестве операционной системы выбран модифицированный Android Marshmallow.
Умные часы Gameband позволят играть где угодно
Устройство оснащено акселерометром, датчиком освещения и гироскопом. Кроме того, Gameband получил аккумулятор на 400 мАч, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и USB-C.
Для установки игр в Gameband используется аналог iTunes — приложение PixelFurnace. Программа также позволяет покупать полноценные ПК-игры и загружать их в память часов, чтобы у пользователя была возможность запустить их на любом другом компьютере.
Поставляться часы будут с 20 предустановленными мини-играми. Также Gameband поддерживает стандартные функции гаджетов такого типа, среди которых есть фитнес-трекер и уведомления.
Разработчики планировали собрать 75 тысяч долларов, но на момент публикации отметка собранных средств уже перевалила за 77 тысяч. Сейчас предзаказать часы можно за 149 долларов. Цена после выпуска составит 199 долларов.