На Kickstarter начался сбор средств на "умные" часы для фанатов Atari

Новое устройство Gameband позволит обладателям запускать мини-игры на небольшом экране.

Компания FMTwo Game Inc. объявила о начале сбора денег на Kickstarter на создание умных часов. Устройство носит название Gameband и имеет две версии: первая — с играми Atari, среди которых есть Crystal Castles и Pong, вторая — с мини-игрой по мотивам Terraria.

Работают часы на процессоре Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и поддерживают карты памяти на 256 гигабайт. В качестве операционной системы выбран модифицированный Android Marshmallow.

Умные часы Gameband позволят играть где угодно Кадр из видео © youtube.com/Gameband

Устройство оснащено акселерометром, датчиком освещения и гироскопом. Кроме того, Gameband получил аккумулятор на 400 мАч, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и USB-C.

Для установки игр в Gameband используется аналог iTunes — приложение PixelFurnace. Программа также позволяет покупать полноценные ПК-игры и загружать их в память часов, чтобы у пользователя была возможность запустить их на любом другом компьютере.

Поставляться часы будут с 20 предустановленными мини-играми. Также Gameband поддерживает стандартные функции гаджетов такого типа, среди которых есть фитнес-трекер и уведомления.