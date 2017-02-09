Не сексом единым. Подарки для гиков на 14 февраля
Чем ближе 14 февраля, тем мучительнее становится поиск подходящего подарка для второй половинки. Конец зимы и начало весны вообще богаты на праздники. Но если на 8 Марта и 23 Февраля можно отделаться символической покупкой, то с Днём святого Валентина такое не прокатит. Романтика требует серьёзного подхода.
К счастью, одно из преимуществ отношений с увлечёнными людьми — это лёгкий выбор подходящего подарка. И если ваш парень или девушка — сознательный гик, то вам становится ещё проще, ведь гики увлекаются почти всем! Самое главное — не запутаться в изобилии комиксов, компьютерных и настольных игр и других продуктов современной культуры.
Специально для тех, кто не хочет сесть в лужу перед своим возлюбленным, мы составили список наиболее подходящих гик-подарков на 14 февраля.
Настольные игры
Подарок, подразумевающий активное социальное взаимодействие. Приятнее всего то, что удовольствие от большинства настолок можно разделить с любимым человеком.
Настольная "Игра престолов"
Цена: около 3500 руб.
"Игра престолов" — заслуженный чемпион мира настолок. Эта глобальная стратегия, действие которой разворачивается в мире "Песни Льда и Пламени", способна увлечь даже далёкого от франшизы человека.
Секрет успеха прост: в "Игре престолов" крайне удачно сочетаются масштабный игровой процесс и привлекательная атмосфера одноимённого сериала и книг. Кому не захочется встать во главе одного из Великих Домов и с помощью грубой силы и изощрённых интриг навести наконец порядок на Вестеросе?
К тому же это настоящая большая стратегия, ведь её коробка под завязку наполнена жетонами, картами и фигурками войск, что не может не порадовать любителя настолок.
"Звёздные империи. Подарочный набор"
Цена: до 1000 руб.
Среди настольных игр в категории "до тысячи рублей" можно особенно выделить "Звёздные империи". Это лёгкая в освоении и бодрая карточная дуэль, которая подойдёт поклонникам космических боёв и классической научной фантастики.
Игра "Звёздные империи" относится к так называемым колодостроительным играм, и в ней игроки начинают с одинаковым набором карт боевых кораблей, развивая и улучшая свой флот прямо во время партии. Эта настолка требует минимум времени на подготовку, и разложить её можно где угодно: от пикника до задней парты большой аудитории.
В подарочный набор "Звёздных империй" помимо базового комплекта входят пять небольших дополнений, существенно расширяющих игровой процесс.
"Верхом на метле"
Цена: около 1500 руб.
"Верхом на метле" — отличный подарок для девушки-гика. Дамы со вкусом обязательно оценят яркое, но не броское оформление, выполненное в пастельных тонах, и атмосферу этой настольной игры, повествующей о своеобразной ведьминой службе доставки.
"Верхом на метле" — это не только красивое поле и картинки. Под сказочным оформлением притаилась настоящая стратегия для 2–5 человек, в которой каждый участник возьмёт под свой контроль целую индустрию по производству и рассылке колдовских зелий.
Играть в "Верхом на метле" приходится с умом, стараясь охватить с помощью волшебниц-курьеров как можно больше территорий и внимательно следя за своими оппонентами. В этой игре используется оригинальная карточная механика, благодаря которой возможности игроков напрямую зависят от действий его противников. Прекрасный способ наконец выяснить, ведьма ваша девушка или нет!
"Тайное вторжение"
Цена: около 400 руб.
Небольшая игра по мотивам классических "Звёздных войн" — отличное дополнение к подарку для обоих полов. В компактной коробочке вас ждёт 17 карт и буклет с правилами. Но не обманывайтесь размером этой настолки, ведь "Тайное вторжение" заставит игроков пошевелить мозгами!
Правила этой игры просты и изящны. Перед началом партии каждому человеку раздаётся по одной карте, и в свой ход игрок должен, взяв ещё карту с верха колоды, разыграть ровно одну карту. Эффекты всей колоды заранее известны игрокам и завязаны на учёте вероятностей и анализе вышедших карт. Победителем в "Тайном вторжении" станет тот, кто сможет выбить всех соперников или останется к концу колоды с картой с самым большим числовым значением. Игра "Тайное вторжение" отлично иллюстрирована и оформлена, так что участники легко смогут почувствовать себя могущественными адептами Тёмной Стороны или храбрыми повстанцами.
Комиксы
Комиксы занимают в массовом искусстве одно из центральных мест, ведь на их основе строится огромная часть современного визуального контента — от внешнего облика героев многомиллионных блокбастеров до стилистики компьютерных игр. Такая глубокая включённость в гик-культуру делает комикс практически беспроигрышным подарком для увлечённого человека.
"Бэтмен. Убийственная шутка"
Цена: до 650 руб.
Классическая история про Тёмного Рыцаря и его улыбчивого архиврага, написанная более двадцати лет назад Аланом Муром, считается живой легендой мира комиксов. Эта небольшая история, практически рассказ, серьёзно повлияла на восприятие Бэтмена и надолго задала тон сюжетам о мрачном мстителе Готэма.
Несмотря на свой размер, страницы "Убийственной шутки" битком набиты драматичными событиями. Здесь есть всё, за что любят комиксы про Бэтмена: тёмный гротескный мир, мрачный сюжет и напряжённая борьба несгибаемой воли и безудержного безумия, которая, как и положено хорошей истории, заканчивается значительным многоточием.
"Боевой парень"
Цена: до 400 руб.
Супергероика нового поколения от известного комиксиста Пола Поупа.
"Боевой парень" — настоящий глоток свежего воздуха на рынке, заполненном привычными персонажами.
Этот комикс запоминается сразу своим ярким и нешаблонным стилем. Он умудряется захватить читателя с первых страниц, сразу же бросив ему в лицо смерть положительного героя, и не отпускает до тех пор, пока не будет закрыта последняя страница.
Пол Поуп умеет создать вполне достоверных персонажей без излишней реалистичности (которая никогда не к лицу историям про супергероев) и сотворить впечатляющий экшен без нелепого пафоса. Отличный выбор для тех, кто предпочитает самобытные и независимые комиксы.
"Блэксэд"
Цена: около 800 руб.
Большой графический роман для любителей антропоморфных животных и отточенных рисунков. "Блэксэд" — яркий представитель BD, европейских комиксов, и обладает всеми достоинствами этого редкого в России жанра: великолепной графикой, большим форматом и кинематографичным сценарием.
Сюжет комикса повествует о чёрном коте-детективе по имени Блэксэд, который волей или неволей оказывается втянут в различные криминальные истории, каждая из которых выполнена в классическом нуарном стиле. Благодаря кропотливой работе художника, этот графический роман станет украшением любой книжной полки, и мы особенно рекомендуем его в качестве подарка для девушки.
В конце концов, кому из них не нравятся красивые котики?
"Герои у психолога"
Цена: 180 руб.
В качестве небольшого бонуса или приятной мелочи вы можете подарить небольшую новинку от издательства "Комфедерация". "Герои у психолога" представляют собой сборник из тридцати маленьких стрипов, рассказывающих о визите различных героев поп-культуры к самому Зигмунду Фрейду. Вы и так были уверены, что все они психи? А теперь появилась возможность и самому в этом убедиться!
Как и можно ожидать, этот комикс почти полностью состоит из поп-культурных отсылок, так что будет непросто найти более гикнутый и забавный подарок.
Гаджеты
Какой гик не любит сложные технические штучки? Выбор гаджета в подарок — дело несложное, тем более что существуют универсальные "игрушки", найти применение которым сможет практически любой человек.
Очки виртуальной реальности
Цена: от 1000 руб.
VR-очки с возможностью подключения смартфона появились в массовой продаже относительно недавно, но уже успели обзавестись внушительной армией поклонников. С помощью них можно играть в объёмные игры, путешествовать по дополненной реальности и даже смотреть специальное 3D-порно.
Этот гаджет — настоящий мастхэв для любого сторонника технического прогресса. По сути, больше очков виртуальной реальности люди ждали только появления реактивных ранцев.
Беспроводная колонка
Цена: от 1000 руб.
Беспроводная акустика, которую можно подключить через Bluetooth к любому устройству и положить на видное место. Такой подарок особенно оценят любители включать свою музыку в компании, ведь им больше не придётся лазить в чужие ноутбуки и возиться с проводами.
Мобильность, оригинальность и удобство — что ещё нужно хорошему гаджету?
Компьютерные джойстики
Цена: от 1500 руб.
Джойстики, подключаемые через USB, позволяют игрокам наконец-то отлипнуть от клавиатуры с мышью и в полной мере насладиться файтингами, аркадами и любыми другими играми на координацию и ловкость. Помимо своего удобства компьютерные джойстики открывают перед влюблённой парочкой огромные возможности.
Подарите своему гику два джойстика и проведите романтический вечер за совместным мордобитием в новой Mortal Kombat!
Поисковые маячки
Цена: до 1000 руб.
Приятная и полезная мелочь — специальная наклейка с меткой, которую можно прикрепить на любую часто теряющуюся вещь: мобильник, связку ключей или кошелёк. Метка ловится с помощью Bluetooth и громко пищит по необходимости. Отличный подарок для растеряшек любого пола.
Конечно, всё вышеперечисленное — лишь немногое из кучи возможных подарков ко Дню святого Валентина. Выбрать подходящий презент можно и самостоятельно.
Самый простой способ угадать с покупкой — это разузнать у своей половинки, чего он или она хочет сам(а). Это можно сделать разными способами: задать наводящие вопросы в разговоре, якобы случайно заглянуть вместе в подходящий магазин, попавшийся на пути, зайти в профиль "Стима" или на страницу настольщика на tesera.ru. Поверьте, мало какой гик не будет рад давно желаемой игре, коллекционной фигурке или футболке с принтом из любимого комикса!
Кроме того, это отличная возможность приобщиться к увлечениям любимого человека. Ведь праздник мы затеваем не для подарков, а ради прекрасной возможности побыть вместе и лучше узнать друг друга.