Не сексом единым. Подарки для гиков на 14 февраля

К счастью, одно из преимуществ отношений с увлечёнными людьми — это лёгкий выбор подходящего подарка. И если ваш парень или девушка — сознательный гик, то вам становится ещё проще, ведь гики увлекаются почти всем! Самое главное — не запутаться в изобилии комиксов, компьютерных и настольных игр и других продуктов современной культуры.

Специально для тех, кто не хочет сесть в лужу перед своим возлюбленным, мы составили список наиболее подходящих гик-подарков на 14 февраля.

Настольные игры

Подарок, подразумевающий активное социальное взаимодействие. Приятнее всего то, что удовольствие от большинства настолок можно разделить с любимым человеком.

Настольная "Игра престолов"

Цена: около 3500 руб.

"Игра престолов" — заслуженный чемпион мира настолок. Эта глобальная стратегия, действие которой разворачивается в мире "Песни Льда и Пламени", способна увлечь даже далёкого от франшизы человека.

Секрет успеха прост: в "Игре престолов" крайне удачно сочетаются масштабный игровой процесс и привлекательная атмосфера одноимённого сериала и книг. Кому не захочется встать во главе одного из Великих Домов и с помощью грубой силы и изощрённых интриг навести наконец порядок на Вестеросе?

К тому же это настоящая большая стратегия, ведь её коробка под завязку наполнена жетонами, картами и фигурками войск, что не может не порадовать любителя настолок.

"Звёздные империи. Подарочный набор"

Цена: до 1000 руб.

Среди настольных игр в категории "до тысячи рублей" можно особенно выделить "Звёздные империи". Это лёгкая в освоении и бодрая карточная дуэль, которая подойдёт поклонникам космических боёв и классической научной фантастики.

Игра "Звёздные империи" относится к так называемым колодостроительным играм, и в ней игроки начинают с одинаковым набором карт боевых кораблей, развивая и улучшая свой флот прямо во время партии. Эта настолка требует минимум времени на подготовку, и разложить её можно где угодно: от пикника до задней парты большой аудитории.

В подарочный набор "Звёздных империй" помимо базового комплекта входят пять небольших дополнений, существенно расширяющих игровой процесс.

"Верхом на метле"

Цена: около 1500 руб.

"Верхом на метле" — отличный подарок для девушки-гика. Дамы со вкусом обязательно оценят яркое, но не броское оформление, выполненное в пастельных тонах, и атмосферу этой настольной игры, повествующей о своеобразной ведьминой службе доставки.

"Верхом на метле" — это не только красивое поле и картинки. Под сказочным оформлением притаилась настоящая стратегия для 2–5 человек, в которой каждый участник возьмёт под свой контроль целую индустрию по производству и рассылке колдовских зелий.

Играть в "Верхом на метле" приходится с умом, стараясь охватить с помощью волшебниц-курьеров как можно больше территорий и внимательно следя за своими оппонентами. В этой игре используется оригинальная карточная механика, благодаря которой возможности игроков напрямую зависят от действий его противников. Прекрасный способ наконец выяснить, ведьма ваша девушка или нет!

"Тайное вторжение"

Цена: около 400 руб.

Небольшая игра по мотивам классических "Звёздных войн" — отличное дополнение к подарку для обоих полов. В компактной коробочке вас ждёт 17 карт и буклет с правилами. Но не обманывайтесь размером этой настолки, ведь "Тайное вторжение" заставит игроков пошевелить мозгами!

Правила этой игры просты и изящны. Перед началом партии каждому человеку раздаётся по одной карте, и в свой ход игрок должен, взяв ещё карту с верха колоды, разыграть ровно одну карту. Эффекты всей колоды заранее известны игрокам и завязаны на учёте вероятностей и анализе вышедших карт. Победителем в "Тайном вторжении" станет тот, кто сможет выбить всех соперников или останется к концу колоды с картой с самым большим числовым значением. Игра "Тайное вторжение" отлично иллюстрирована и оформлена, так что участники легко смогут почувствовать себя могущественными адептами Тёмной Стороны или храбрыми повстанцами.

Комиксы

Комиксы занимают в массовом искусстве одно из центральных мест, ведь на их основе строится огромная часть современного визуального контента — от внешнего облика героев многомиллионных блокбастеров до стилистики компьютерных игр. Такая глубокая включённость в гик-культуру делает комикс практически беспроигрышным подарком для увлечённого человека.

"Бэтмен. Убийственная шутка"

Цена: до 650 руб.

Классическая история про Тёмного Рыцаря и его улыбчивого архиврага, написанная более двадцати лет назад Аланом Муром, считается живой легендой мира комиксов. Эта небольшая история, практически рассказ, серьёзно повлияла на восприятие Бэтмена и надолго задала тон сюжетам о мрачном мстителе Готэма.

Несмотря на свой размер, страницы "Убийственной шутки" битком набиты драматичными событиями. Здесь есть всё, за что любят комиксы про Бэтмена: тёмный гротескный мир, мрачный сюжет и напряжённая борьба несгибаемой воли и безудержного безумия, которая, как и положено хорошей истории, заканчивается значительным многоточием.

"Боевой парень"

Цена: до 400 руб.

Супергероика нового поколения от известного комиксиста Пола Поупа.

"Боевой парень" — настоящий глоток свежего воздуха на рынке, заполненном привычными персонажами.

Этот комикс запоминается сразу своим ярким и нешаблонным стилем. Он умудряется захватить читателя с первых страниц, сразу же бросив ему в лицо смерть положительного героя, и не отпускает до тех пор, пока не будет закрыта последняя страница.

Пол Поуп умеет создать вполне достоверных персонажей без излишней реалистичности (которая никогда не к лицу историям про супергероев) и сотворить впечатляющий экшен без нелепого пафоса. Отличный выбор для тех, кто предпочитает самобытные и независимые комиксы.

"Блэксэд"

Цена: около 800 руб.

Большой графический роман для любителей антропоморфных животных и отточенных рисунков. "Блэксэд" — яркий представитель BD, европейских комиксов, и обладает всеми достоинствами этого редкого в России жанра: великолепной графикой, большим форматом и кинематографичным сценарием.

Сюжет комикса повествует о чёрном коте-детективе по имени Блэксэд, который волей или неволей оказывается втянут в различные криминальные истории, каждая из которых выполнена в классическом нуарном стиле. Благодаря кропотливой работе художника, этот графический роман станет украшением любой книжной полки, и мы особенно рекомендуем его в качестве подарка для девушки.

В конце концов, кому из них не нравятся красивые котики?

"Герои у психолога"

Цена: 180 руб.

В качестве небольшого бонуса или приятной мелочи вы можете подарить небольшую новинку от издательства "Комфедерация". "Герои у психолога" представляют собой сборник из тридцати маленьких стрипов, рассказывающих о визите различных героев поп-культуры к самому Зигмунду Фрейду. Вы и так были уверены, что все они психи? А теперь появилась возможность и самому в этом убедиться!

Как и можно ожидать, этот комикс почти полностью состоит из поп-культурных отсылок, так что будет непросто найти более гикнутый и забавный подарок.

Гаджеты

Какой гик не любит сложные технические штучки? Выбор гаджета в подарок — дело несложное, тем более что существуют универсальные "игрушки", найти применение которым сможет практически любой человек.

Очки виртуальной реальности

Цена: от 1000 руб.

VR-очки с возможностью подключения смартфона появились в массовой продаже относительно недавно, но уже успели обзавестись внушительной армией поклонников. С помощью них можно играть в объёмные игры, путешествовать по дополненной реальности и даже смотреть специальное 3D-порно.

Этот гаджет — настоящий мастхэв для любого сторонника технического прогресса. По сути, больше очков виртуальной реальности люди ждали только появления реактивных ранцев.

Беспроводная колонка

Цена: от 1000 руб.

Беспроводная акустика, которую можно подключить через Bluetooth к любому устройству и положить на видное место. Такой подарок особенно оценят любители включать свою музыку в компании, ведь им больше не придётся лазить в чужие ноутбуки и возиться с проводами.

Мобильность, оригинальность и удобство — что ещё нужно хорошему гаджету?

Компьютерные джойстики

Цена: от 1500 руб.

Джойстики, подключаемые через USB, позволяют игрокам наконец-то отлипнуть от клавиатуры с мышью и в полной мере насладиться файтингами, аркадами и любыми другими играми на координацию и ловкость. Помимо своего удобства компьютерные джойстики открывают перед влюблённой парочкой огромные возможности.

Подарите своему гику два джойстика и проведите романтический вечер за совместным мордобитием в новой Mortal Kombat!

Поисковые маячки

Цена: до 1000 руб.

Приятная и полезная мелочь — специальная наклейка с меткой, которую можно прикрепить на любую часто теряющуюся вещь: мобильник, связку ключей или кошелёк. Метка ловится с помощью Bluetooth и громко пищит по необходимости. Отличный подарок для растеряшек любого пола.

Конечно, всё вышеперечисленное — лишь немногое из кучи возможных подарков ко Дню святого Валентина. Выбрать подходящий презент можно и самостоятельно.

Самый простой способ угадать с покупкой — это разузнать у своей половинки, чего он или она хочет сам(а). Это можно сделать разными способами: задать наводящие вопросы в разговоре, якобы случайно заглянуть вместе в подходящий магазин, попавшийся на пути, зайти в профиль "Стима" или на страницу настольщика на tesera.ru. Поверьте, мало какой гик не будет рад давно желаемой игре, коллекционной фигурке или футболке с принтом из любимого комикса!

Кроме того, это отличная возможность приобщиться к увлечениям любимого человека. Ведь праздник мы затеваем не для подарков, а ради прекрасной возможности побыть вместе и лучше узнать друг друга.