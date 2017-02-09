Военная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту убийства комбата Гиви
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Главная военная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного под позывным Гиви. Об этом сообщает агентство ДАН со ссылкой на представителя Министерства государственной безопасности ДНР.
Как уточнил представитель силового ведомства республики, в настоящий момент продолжаются следственные действия, но оперативникам уже удалось получить первичные данные об исполнителях данного преступления.
Напомним, накануне стало известно, что в своём кабинете из пехотного огнемёта "Шмель" был убит комбат "Сомали" Михаил Толстых. Вину за произошедшее власти ДНР возложили на украинские спецслужбы, назвав случившееся терактом.