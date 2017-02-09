Студенты разработали новую игру по вселенной Assassin’s Creed

Компания Ubisoft некоторое время назад занималась разработкой игры в виртуальной реальности по вселенной Assassin’s Creed с заголовком Da Vinci’s Workshop ("Мастерская да Винчи"). Однако, скорее всего, проект так и не выйдет на общий суд.

Ubisoft уходит в виртуальную реальность Фото: © East News/Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink

Согласно опубликованной информации, игра стала результатом сотрудничества между французской студией и студентами нидерландского университета NHTV. Игра разрабатывалась на Unreal Engine 4 и была предназначена как для HTC Vive, так и Oculus Rift.

Проект представляет собой кооперативную игру, в которой нужно решать головоломки в мастерской Леонардо да Винчи, Тим ван Кан, ведущий дизайнер Ubisoft.

Разработчики рассказали, что на данный момент нет планов по коммерческому выпуску этого проекта. Есть шанс, что игра будет продемонстрирована на одной из игровых выставок, однако, скорее всего, Ubisoft просто подготавливается к реализации своих мощностей на поприще виртуальной реальности.