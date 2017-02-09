Создатель Unreal Engine назвал облачную Windows вымогательством

Кроме первых скриншотов к энтузиастам попали и тестовые сборки системы. Одними из первых её опробовали в Epic Games.

Глава компании Epic Games Тим Суини поделился первыми впечатлениями от облачной системы. Он и ранее критиковал Windows за желание монополизировать приложения, а теперь от абстрактного желания и планов компания перешла к действиям. По словам Тима, система Windows Cloud не даёт запускать EXE-файлы, лишая пользователей любимых игр и приложений, а также заставляя применить магазин Windows для установки программ. Снять ограничение помогает подписка на Windows Cloud Pro.