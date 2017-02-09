Создатель Unreal Engine назвал облачную Windows вымогательством
Кроме первых скриншотов к энтузиастам попали и тестовые сборки системы. Одними из первых её опробовали в Epic Games.
Глава компании Epic Games Тим Суини поделился первыми впечатлениями от облачной системы. Он и ранее критиковал Windows за желание монополизировать приложения, а теперь от абстрактного желания и планов компания перешла к действиям. По словам Тима, система Windows Cloud не даёт запускать EXE-файлы, лишая пользователей любимых игр и приложений, а также заставляя применить магазин Windows для установки программ. Снять ограничение помогает подписка на Windows Cloud Pro.
Оказывается, для того чтобы запускать на Windows 10 игры и приложения, придётся сначала проапгрейдить её за деньги до версии Pro
У тех, кто выберет Windows Cloud, остаётся неприятный выбор: лишиться любимых игр и программ или платить за доступ к ним повторно. Такую практику Тим назвал "отвратительной и незаконной".