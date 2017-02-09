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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 13:12

Басурин: Украинская армия стянула под Волноваху "Грады" и "Ураганы"

Фото: &copy;РИА Новости/Саид Царнаев

Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев

В руководстве республики сообщили, что за сутки ВСУ более 700 раз открывали огонь по территории ДНР.

По сообщениям официального представителя армии ДНР Эдуарда Басурина, украинская армия продолжает обстрелы позиций ополчения и населённых пунктов республики. За прошедшие сутки в результате огня украинских силовиков погибли трое военнослужащих ДНР, один получил ранения.

— Вновь были обстреляны южные сёла республики: Коминтерново, Ленинское, Саханка, и Октябрь. Между тем на этом направлении, в районе оккупированного села Прохоровка под Волновахой, республиканской разведкой было установлено местонахождение восьми РСЗО "Град" и шести установок "Ураган" украинских силовиков, — сообщил журналистам Эдуард Басурин.

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Алексей Гладких
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