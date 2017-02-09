Басурин: Украинская армия стянула под Волноваху "Грады" и "Ураганы"

В руководстве республики сообщили, что за сутки ВСУ более 700 раз открывали огонь по территории ДНР.

По сообщениям официального представителя армии ДНР Эдуарда Басурина, украинская армия продолжает обстрелы позиций ополчения и населённых пунктов республики. За прошедшие сутки в результате огня украинских силовиков погибли трое военнослужащих ДНР, один получил ранения.