Авторы Hitman работают над новой игрой

Студия IO Interactive, ответственная за создание серии Hitman, в настоящий момент занимается работой над ещё неанонсированным проектом.

Компания, базирующаяся в датском городе Копенгагене, открыла вакансию для программиста, имеющего серьёзный опыт в разработке искусственного интеллекта, физики, анимации и игровых механик для крупных игр. Также у соискателя должен быть опыт создания проектов для консолей нынешнего поколения и ПК.

Создатели легендарной игры Hitman взялись за новый проект Фото © imago stock&people/EAST NEWS

Помимо этого, команде необходим программист со знанием C++ и опытом работы с игровым движком Unreal Engine. Новый проект описывается как "небольшой". Сейчас компания занята прототипами игровых механик на всё том же UE.