Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 14:37

Авторы Hitman работают над новой игрой

Разработчики популярного боевика про бесшумного лысого убийцу заняты новым проектом.

Фото &copy; imago stock&amp;people/EAST NEWS

Фото © imago stock&people/EAST NEWS

Студия IO Interactive, ответственная за создание серии Hitman, в настоящий момент занимается работой над ещё неанонсированным проектом.

Компания, базирующаяся в датском городе Копенгагене, открыла вакансию для программиста, имеющего серьёзный опыт в разработке искусственного интеллекта, физики, анимации и игровых механик для крупных игр. Также у соискателя должен быть опыт создания проектов для консолей нынешнего поколения и ПК.

image

Создатели легендарной игры Hitman взялись за новый проект

Фото © imago stock&people/EAST NEWS

Помимо этого, команде необходим программист со знанием C++ и опытом работы с игровым движком Unreal Engine. Новый проект описывается как "небольшой". Сейчас компания занята прототипами игровых механик на всё том же UE.

Напомним, в послужном списке IO Interactive имеется не только Hitman, но и Kane & Lynch, а также Mini Ninjas.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • xboxone
  • playstation4
  • hitman
  • пк
  • iointeractive
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar