Чапаев не утонул, а Анки никогда не было. Подлинная история красного командира

9 февраля 1887 года родился Василий Чапаев — самый знаменитый красный командир времён Гражданской войны. Хотя при жизни он был не очень знаменит и особо не выделялся среди других командиров, после смерти он неожиданно выдвинулся в число главных героев войны. Культ Чапаева достиг в Советском Союзе такого размаха, что складывалось впечатление, будто он был самым успешным и выдающимся полководцем той войны. Вышедший в 30-е годы художественный фильм окончательно закрепил легенду о Чапаеве, а его герои стали настолько популярными, что до сих пор являются действующими лицами множества анекдотов. Петька, Анка и Василий Иванович прочно вошли в советский фольклор, а легенда о них заслонила собой их реальные личности. Лайф выяснил подлинную историю Чапаева и его соратников.

Чепаев

Настоящая фамилия Василия была Чепаев. С этой фамилией он родился, именно так он подписывался, и эта фамилия фигурирует во всех документах того времени. Однако после смерти красного командира его стали именовать уже Чапаевым. Именно так он назван в книге комиссара Фурманова, на базе которой позднее был снят знаменитый советский фильм. Трудно сказать, чем вызвано это изменение фамилии, возможно, это ошибка или невнимательность Фурманова, писавшего книгу, или сознательное искажение. Так или иначе, в историю он вошёл уже под фамилией Чапаев.

В отличие от многих красных командиров, ещё до революции занимавшихся нелегальной подпольной работой, Чапаев был совершенно благонадёжным человеком. Будучи выходцем из крестьянской семьи, он перебрался в провинциальный городок Мелекесс (ныне переименован в Димитровград), где работал плотником. Революционной деятельностью он не занимался и после призыва на фронт с началом Первой мировой войны был у начальства на очень хорошем счету. Об этом ясно свидетельствуют три (по другим данным, четыре) солдатских Георгиевских креста за храбрость и звание фельдфебеля. Фактически это был максимум, которого можно было достичь, имея за плечами лишь сельскую церковно-приходскую школу, — чтобы стать офицером, надо было учиться дальше.

В годы Первой мировой войны Чапаев служил в 326-м Белгорайском пехотном полку под командованием полковника Николая Чижевского. После революции Чапаев тоже не сразу включился в бурную политическую жизнь, долгое время оставаясь в стороне. Лишь за несколько недель до Октябрьской революции он решил примкнуть к большевикам, благодаря чему был выбран активистами на роль командира запасного пехотного полка, дислоцированного в Николаевске. Вскоре после революции испытывавшие острую нехватку лояльных кадров большевики назначили его военным комиссаром Николаевского уезда. Его задачей было создание первых отрядов будущей РККА в своём регионе.

На фронтах гражданской

Весной 1918 года в нескольких сёлах Николаевского уезда вспыхнуло восстание против советской власти. Чапаев был привлечён к его подавлению. Происходило это так: в село являлся вооружённый отряд во главе с грозным лидером и на село накладывалась контрибуция деньгами и хлебом. Чтобы завоевать симпатии беднейших жителей села, они от выплаты контрибуции избавлялись, кроме того, их активно агитировали вступать в отряд. Так из нескольких разрозненных отрядов, возникших стихийно (фактически автономных, под командованием местных батек-атаманов), собранных по местным сёлам, появилось два полка, сведённых в Пугачёвскую бригаду во главе с Чапаевым. Названа она была в честь Емельяна Пугачёва.

В силу немногочисленности бригада в основном действовала партизанскими методами. Летом 1918 года белые части организованно отступили, оставив Николаевск, который практически без сопротивления был занят бригадой Чапаева и сразу же переименован по этому случаю в Пугачёв.

После этого на базе бригады была сформирована 2-я Николаевская дивизия, в которую свели мобилизованных местных жителей. Командиром был назначен Чапаев, но уже через два месяца он был отозван в Москву в академию Генштаба для повышения квалификации.

Учиться Чапаеву не понравилось, он неоднократно писал письма с просьбой отпустить его из академии. В конце концов он просто уехал из неё в феврале 1919 года, пробыв на учёбе около 4 месяцев. Летом того же года он наконец получает главное назначение, которое и прославило его: он возглавляет 25-ю стрелковую дивизию, позднее названную его именем.

Стоит отметить, что с возникновением советской легенды о Чапаеве появилась тенденция несколько преувеличивать его достижения. Культ Чапаева разросся до такой степени, что могло показаться, будто он едва ли не в одиночку со своей дивизией разгромил войска белых на Восточном фронте. Это, конечно, не так. В частности, взятие Уфы приписывается едва ли не единолично чапаевцам. В действительности в штурме города помимо чапаевской принимали участие ещё три советских дивизии и одна кавалерийская бригада. Однако чапаевцы действительно отличились — они были одной из двух дивизий, которым удалось форсировать реку и занять плацдарм.

Вскоре чапаевцы взяли Лбищенск — небольшой городок неподалёку от Уральска. Именно там через два месяца Чапаев и погибнет.

Чапаевцы

25-я стрелковая дивизия, которой командовал Чапаев, обладала весьма раздутым штатом: в ней числилось более 20 тысяч человек. При этом реально боеспособными были не более 10 тысяч. Остальную половину составляли тыловые и вспомогательные части, не участвовавшие в боях.

Малоизвестный факт: часть чапаевцев через некоторое время после гибели командира участвовала в мятеже против советской власти. После гибели Чапаева часть солдат 25-й дивизии была переведена в 9-ю кавалерийскую дивизию под командованием Сапожкова. Почти все они были крестьянами и остро переживали начавшуюся продразвёрстку, когда специальные отряды полностью реквизировали хлеб у крестьян, и уже не у богатейших, а у всех подряд, обрекая многих на голодную смерть.

Продразвёрстка оказала существенное влияние на рядовой состав РККА, особенно на уроженцев наиболее хлебных регионов, где она была наиболее жестокой. Недовольство политикой большевиков вызвало ряд стихийных протестов. В одном из них, известном как восстание Сапожкова, приняли участие некоторые бывшие чапаевцы. Восстание было быстро подавлено, несколько сотен активных участников расстреляны.

Гибель Чапаева

После занятия Лбищенска дивизия рассредоточилась по окрестным населённым пунктам, а штаб расположился в самом городке. Основные боевые силы находились на удалении в несколько десятков километров от штаба, и отступившие белые части не могли контратаковать из-за значительного превосходства красных. Тогда они задумали глубокий рейд на Лбищенск, выяснив, что там расположился практически неохраняемый штаб дивизии.

Для участия в рейде был сформирован отряд из 1200 казаков. Им предстояло пройти ночью по степи 150 километров (днём местность патрулировали аэропланы), миновать все основные боевые части дивизии и неожиданно атаковать штаб. Возглавил отряд полковник Сладков и его заместитель полковник Бородин.

Почти неделю отряд скрытно добирался до Лбищенска. В окрестностях города ими был захвачен красный обоз, благодаря чему стало известно точное местонахождение штаба Чапаева. Для его захвата был сформирован специальный отряд.

Ранним утром 5 сентября 1919 года казаки ворвались в город. Растерявшиеся солдаты из дивизионной школы, охранявшие штаб, толком не оказывали сопротивления, и отряд продвигался вперёд быстрыми темпами. Красные начали отступать к реке Урал, рассчитывая бежать от казаков. Тем временем Чапаеву удалось улизнуть от взвода, отправленного на его захват: казаки перепутали Чапаева с другим красноармейцем, и командир дивизии, отстреливаясь, смог покинуть ловушку, хотя и получил ранение в руку.

Чапаеву удалось организовать оборону, остановив часть бегущих солдат. Около ста человек с несколькими пулемётами отбили штаб у занявшего его взвода казаков, но к этому времени к штабу подтянулись основные силы отряда, получившие трофейную артиллерию. Под артиллерийским обстрелом оборонять штаб было невозможно, кроме того, в перестрелке Чапаев получил тяжёлое ранение в живот. Командование принял на себя начальник штаба дивизии Новиков, который прикрывал группу венгров, переправлявших раненого Чапаева через реку, для чего они соорудили подобие плота из досок.

Комдива удалось переправить на другой берег, однако в пути он умер от кровопотери. Венгры закопали его прямо на берегу. Во всяком случае, родственники Чапаева придерживались именно этой версии, известной им непосредственно от самих венгров. Но с тех пор река неоднократно меняла русло, и, вероятнее всего, захоронение уже скрыто под водой.

Однако один из немногих уцелевших свидетелей событий, начштаба Новиков, сумевший спрятаться под полом в бане и дождаться прихода красных, утверждал, что отряд белых полностью окружил штаб и перерезал все пути к отступлению, поэтому тело Чапаева надо искать в городе. Однако среди погибших Чапаева так и не нашли.

Ну а по официальной версии, канонизированной в литературе и кино, Чапаев утонул в реке Урал. Этим и объясняется тот факт, что его тело не нашли..

Чапаев и его команда

Благодаря фильму и книге о Чапаеве ординарец Петька, Анка-пулемётчица и комиссар Фурманов стали неотъемлемыми спутниками Чапаева-легенды. При жизни Чапаев не слишком выделялся, и даже книга о нём, хотя и не прошла незамеченной, всё же не вызвала фурор. Настоящей легендой Чапаев стал после выхода фильма о нём в середине 30-х годов. К этому времени усилиями Сталина был создан своеобразный культ мёртвых героев Гражданской войны. Хотя в те времена в достатке было живых участников войны, многие из которых сыграли в ней большую роль, в условиях борьбы за власть создавать им дополнительный ореол славы было неразумно, поэтому в качестве своеобразного противовеса им стали раскручиваться имена погибших командиров: Чапаева, Щорса, Лазо.

Фильм о Чапаеве создавался под личным патронажем Сталина, который курировал даже написание сценария. Так, по его настоянию в фильм была введена романтическая линия Петьки и Анки-пулемётчицы. Кино вождю понравилось, и фильм ждал самый широкий прокат из всех возможных, он шёл в кинотеатрах несколько лет, и не было, пожалуй, ни одного советского человека, который не посмотрел бы фильм хотя бы раз. Фильм изобилует историческими нестыковками: например, в психическую атаку идёт офицерский полк Каппеля (у которого его никогда не было), одетый в униформу марковской дивизии (воевавшей на совсем другом фронте).

Тем не менее именно он закрепил миф о Чапаеве на долгие годы. Лихо рассекающий на коне с шашкой наголо Чапаев тиражировался на миллионах открыток, плакатов и карточек. Но реальный Чапаев из-за ранения руки не мог ездить на коне и всюду перемещался на автомобиле.

Отношения Чапаева и комиссара Фурманова также были далеки от идеальных. Они часто ссорились, Чапаев жаловался на "комиссародержавие", а Фурманов был недоволен тем, что комдив положил глаз на его жену и совершенно не уважает политическую работу партии в армии. Оба неоднократно писали друг на друга жалобы начальству, их отношения трудно охарактеризовать иначе как враждебные. Фурманов негодовал: "Мне противны были ваши грязные ухаживания за моей женой. Я всё знаю, у меня документы имеются в руках, где вы изливаете свою любовь и хамскую нежность".

В результате именно это и спасло жизнь Фурманову. За месяц до гибели штаба в Лбищенске его перевели в Туркестан после очередной жалобы, а новым комиссаром дивизии стал Павел Батурин, погибший вместе со всеми 5 сентября 1919 года.

Фурманов прослужил рядом с Чапаевым всего четыре месяца, но это не помешало ему написать целую книгу, в которой реальный Чапаев был превращён в могучий мифологический образ полководца "от сохи", который университетов не кончал, но любого образованного генерала разобьёт.

К слову, сам Фурманов не был таким уж убеждённым большевиком: до революции он примыкал к анархистам и к большевикам перебежал только в середине 1918 года, когда те начали преследовать анархистов, и он вовремя сориентировался в политической обстановке и сменил лагерь. Также стоит отметить, что Фурманов не только превратил Чепаева в Чапаева, но и изменил свою фамилию (в годы войны он носил фамилию Фурман, именно так он именуется во всех документах того времени). Занявшись писательским ремеслом, он русифицировал свою фамилию.

Фурманов умер от менингита через три года после выхода книги и так и не увидел триумфального шествия Чапаева по Советскому Союзу.

Петька также имел вполне реального прототипа — Петра Исаева, в прошлом старшего унтер-офицера музыкантской команды императорской армии. В реальности Петька был не простоватым ординарцем, а командиром батальона связи. В то время связисты были на особом счету и являлись своеобразной элитой в связи с тем, что уровень их знаний был недоступен малограмотным пехотинцам.

С его гибелью также нет ясности: по одной версии, он застрелился в день гибели штаба, чтобы не попасть в плен, по другой — погиб в бою, по третьей — покончил с собой через год после гибели Чапаева, на его поминках. Наиболее вероятной версией является вторая.

Анка-пулёметчица является полностью вымышленным персонажем. В Чапаевской дивизии никогда не было такой девушки, отсутствует она и в оригинальном романе Фурманова. В фильме она появилась по настоянию Сталина, который требовал отразить героическую роль женщин в Гражданской войне, а кроме того, добавить романтическую линию. В качестве прототипа героини иногда называют Анну Стешенко, жену комиссара Фурманова, но она работала в культпросвете дивизии и никогда не принимала участия в боевых действиях. Также иногда упоминается некая санитарка Мария Сидорова, подносившая патроны пулемётчикам, и будто бы даже из пулемёта стрелявшая, но это тоже сомнительно.

Посмертная слава

Через полтора десятилетия после своей смерти Чапаев обрёл такую славу, что по количеству объектов, названных в его честь, встал в один ряд с самыми высокопоставленными деятелями партии. В 1941 году популярного советского героя воскресили ради нужд пропаганды, сняв короткий ролик о том, как Чапаев доплыл до берега и призывал всех на фронт бить немцев. До сих пор он остаётся самым узнаваемым персонажем Гражданской войны, даже несмотря на распад СССР.