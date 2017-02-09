Омбудсмен Севастополя: Захваченные в Нигерии моряки из России живы

— Сегодня была встреча с представителем этой компании в Севастополе. По его информации, морякам угрозы жизни и здоровью нет в известной степени. Вчера капитан судна позвонил с того места, где их содержат, поскольку не всех членов экипажа забрали: только восемь человек. Судно продолжает двигаться до ближайшего порта. Их привезли на сушу, они находятся у пиратов в лагере. Слава богу, силового захвата не было, никто не нуждается в медицинской помощи. Питьевая вода и пища присутствуют, — отметил Буцай.