В Португалии соседи устроили драку с применением оружия из-за котёнка

Жительница Порту не позволила соседу завести автомобиль, под аккумулятором которого спрятался её домашний питомец.

Из-за трёхмесячного котёнка в португальском городе Порту произошла ссора между соседями, в ходе которой один из участников выстрелил из пистолета, сообщает Jornal de Noticias.

По данным издания, котёнок Вании Сильвы забрался под автомобиль одного из её соседей. Женщина попыталась достать питомца, но от испуга он залез под аккумулятор машины.

Владелец автомобиля решил отогнать автомобиль в гараж, однако Вания потребовала, чтобы машину не трогали, пока животное не выберется. Тогда мужчина ударил соседку по носу и оттолкнул её к стене. На помощь женщине пришёл другой её сосед, который выстрелил пару раз с балкона.