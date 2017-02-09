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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 18:07

В Госдуме рекомендовали принять закон о смежных правах театральных режиссёров

Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил рассмотреть во втором чтении законопроект об усилении охраны смежных прав режиссёров-постановщиков спектаклей. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, закон могут рассмотреть 15 февраля.

Инициатором поправок в главу 71 части четвёртой Гражданского кодекса РФ выступает группа депутатов, в том числе глава комитета Павел Крашенинников. Он уверен, что сегодня интеллектуальных прав у режиссёров-постановщиков фактически нет.

Законопроектом предлагается наделить режиссёра-постановщика личными неимущественными правами (правом на имя, правом на неприкосновенность), которые должны распространяться именно на публичное исполнение постановки, не ограничиваясь их защитой лишь при использовании постановки в записи, передаче в эфир или по кабелю.

Предполагается, что исключительное право на постановку будет действовать в течение всей жизни режиссёра-постановщика, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором режиссёр-постановщик впервые публично показал постановку.

В законопроекте отмечается, что все эти условия будут распространяться на те постановки, которые создадут уже после вступления в силу настоящего федерального закона.

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Светлана Боброва
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