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Опубликовано 9 февраля 2017, 17:42

NVIDIA запустила в России собственный магазин

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Российское представительство компании NVIDIA объявило о запуске собственного онлайн-магазина.

Как рассказали Лайфу представители компании, онлайн-магазин будет функционировать непосредственно на российском сайте компании. Вход осуществляется через вкладку "Купить".

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Компания Nvidia запустила в России собственный онлайн-магазин

При заказе свыше 3 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по всей территории Российской Федерации. Товары обеспечены гарантией производителя: 3 года на продукты семейства GeForce GTX и 1 год на продукты семейства SHIELD.

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Владимир Лещёв
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