NVIDIA запустила в России собственный магазин

Как рассказали Лайфу представители компании, онлайн-магазин будет функционировать непосредственно на российском сайте компании . Вход осуществляется через вкладку "Купить".

При заказе свыше 3 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по всей территории Российской Федерации. Товары обеспечены гарантией производителя: 3 года на продукты семейства GeForce GTX и 1 год на продукты семейства SHIELD.