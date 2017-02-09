NVIDIA запустила в России собственный магазин
Скриншот: © L!FE
Российское представительство компании NVIDIA объявило о запуске собственного онлайн-магазина.
Как рассказали Лайфу представители компании, онлайн-магазин будет функционировать непосредственно на российском сайте компании. Вход осуществляется через вкладку "Купить".
Компания Nvidia запустила в России собственный онлайн-магазин
При заказе свыше 3 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по всей территории Российской Федерации. Товары обеспечены гарантией производителя: 3 года на продукты семейства GeForce GTX и 1 год на продукты семейства SHIELD.