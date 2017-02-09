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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 15:38

Путин выразил обеспокоенность по поводу напряжённой обстановки в Донбассе

Президент России вместе с постоянными членами Совбеза обсудил ситуацию на Юго-Востоке Украины.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил ситуацию на Юго-Востоке Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряжённостью, подчёркнута важность полного отвода тяжёлых вооружений,

Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с конца января в Донбассе значительно обострилась ситуация. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по территории ЛНР и ДНР.

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Алексей Берковиц
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