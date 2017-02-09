Destiny 2 может выйти на PC к концу года
Фото: © bungie.net
В Сети появились новые слухи о продолжении сетевого научно-фантастического шутера Destiny.
Студия Bungie официально подтверждала, что у Destiny будет продолжение, но до сих пор о будущей игре почти нет информации. Некоторые источники утверждают, что её хотели выпустить в этом году, но перенесли, другие опровергают эту информацию. Новый слух от "источника из администрации Bungie" содержит ещё несколько смелых заявлений.
Согласно появившейся информации, продолжение получит название Destiny II: Forge of Hope и продолжит историю после событий дополнения The Taken King для оригинальной игры. Последний оплот человечества окажется захвачен вражеской расой кабалов. Игрокам предстоит дать бой агрессорам и вернуть город под свой контроль — в финальном рейде игры будет битва с лидером кабалов.
Destiny II: Forge of Hope должна выйти в конце года на PS4, Xbox One и даже PC
Сообщается, что Bungie ведут разработку на новом движке, который будет поддерживать постоянное добавление нового контента в игру. Команда планирует проводить особые тематические мероприятия каждые 1–2 месяца, которые будут похожи на то, как это реализовано в шутере Overwatch от Blizzard.
Также каждый квартал будет выпускать крупное контентное обновление, а часть команды уже занята разработкой масштабного дополнения, которое планируют выпустить осенью 2018 года.
Наконец, если верить слуху, из-за нового движка Bungie отказалась от возможности перенести в сиквел персонажей из оригинальной Destiny. Это решение далось студии нелегко, но взамен игроков ждёт более детальный редактор персонажей, включая новые причёски, раскрас лица и тату.