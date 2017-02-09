Destiny 2 может выйти на PC к концу года

Студия Bungie официально подтверждала, что у Destiny будет продолжение, но до сих пор о будущей игре почти нет информации. Некоторые источники утверждают, что её хотели выпустить в этом году, но перенесли, другие опровергают эту информацию. Новый слух от "источника из администрации Bungie" содержит ещё несколько смелых заявлений.



Согласно появившейся информации, продолжение получит название Destiny II: Forge of Hope и продолжит историю после событий дополнения The Taken King для оригинальной игры. Последний оплот человечества окажется захвачен вражеской расой кабалов. Игрокам предстоит дать бой агрессорам и вернуть город под свой контроль — в финальном рейде игры будет битва с лидером кабалов.