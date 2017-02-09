Ополченец Француз опроверг свою причастность к убийству комбата Гиви

Бывший военнослужащий Донецкой Народной Республики Игорь Мыльцев в эксклюзивном интервью Лайфу опроверг свою причастность к убийству комбата "Сомали" Михаила Гиви Толстых.

Ополченец рассказал, что представленная "Новой газетой" переписка, в которой якобы он сознаётся в покушении на Гиви, ему не принадлежит. Игорь пояснил, что страница в социальной сети, послужившая основой для статьи, была взломана неизвестными ещё в сентябре 2016 года.

Как полагает сам Игорь, воевавший под позывным Француз, данная провокация была осуществлена СБУ. После того как у Игоря пропал доступ к его странице, взломщики связались с ним через второй аккаунт. Они написали, что его страница им очень интересна, и спрашивали, не хочет ли Игорь её вернуть. Сейчас на странице своего настоящего аккаунта Игорь призывает заспамить свою старую страницу, чтобы она оказалась заблокирована.

Фото: L!FE

Француз пояснил, что никогда лично с Гиви не встречался и к подразделению "Сомали", как утверждалось в переписке, никакого отношения не имеет.

Фото: cоцсети