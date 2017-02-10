Деньги с продаж питомцев в World of Warcraft пошли на благотворительность

Каждый год Blizzard добавляет в онлайн-игру World of Warcraft виртуального питомца, которого можно приобрести за реальные деньги. Часть дохода за первый месяц его продаж отправляется на благотворительность.

Blizzard заранее сообщила, что деньги с продаж котёнка в игре и его плюшевых копий в реальном мире отправятся в благотворительный фонд Make-A-Wish. Сейчас компания объявила, что питомец помог собрать на благое дело более 2,5 миллиона долларов. Это большой рост в сравнении с миллионом долларов в 2014 году, когда Blizzard впервые провела подобную акцию.