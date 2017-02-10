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Опубликовано 10 февраля 2017, 06:03

Деньги с продаж питомцев в World of Warcraft пошли на благотворительность

Скриншот: &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;battle.net

Скриншот: © L!FE Фото: © battle.net

Компания Blizzard провела очередную благотворительную акцию, в которой приняли участие игроки World of Warcraft.

Каждый год Blizzard добавляет в онлайн-игру World of Warcraft виртуального питомца, которого можно приобрести за реальные деньги. Часть дохода за первый месяц его продаж отправляется на благотворительность.

Питомец кот Проказник в World of Warcraft помог собрать 2,5 миллиона долларов на благотворительность.

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Питомец кот Проказник в World of Warcraft помог собрать 2,5 миллиона долларов на благотворительность

Blizzard заранее сообщила, что деньги с продаж котёнка в игре и его плюшевых копий в реальном мире отправятся в благотворительный фонд Make-A-Wish. Сейчас компания объявила, что питомец помог собрать на благое дело более 2,5 миллиона долларов. Это большой рост в сравнении с миллионом долларов в 2014 году, когда Blizzard впервые провела подобную акцию.

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Станислав Погорский
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