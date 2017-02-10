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Опубликовано 10 февраля 2017, 06:42

Новую игру по "Южному Парку" перенесли

Кадр видео &ldquo;South Park: The Fractured but Whole - Трейлер E3 2016&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “South Park: The Fractured but Whole - Трейлер E3 2016”. Скриншот © L!FE

Компания Ubisoft сообщила об очередном переносе новой игры по мультсериалу "Южный Парк".

Ранее сообщалось, что ролевая игра South Park: The Fractured but Whole должна выйти в начале 2017 года. В Steam даже была замечена дата релиза 6 марта. Тем не менее эта информация оказалась неактуальной.

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South Park: The Fractured but Whole выйдет в промежуток с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года

Скриншот © L!FE

Об этом стало известно из финансового отчёта издателя: игру перенесли на следующий финансовый год, а более точной даты релиза не сообщили. Также Ubisoft заявила, что до 31 марта 2018 года компанией будет выпущено 4 игры AAA-класса.

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Станислав Погорский
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