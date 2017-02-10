Новую игру по "Южному Парку" перенесли

Ранее сообщалось, что ролевая игра South Park: The Fractured but Whole должна выйти в начале 2017 года. В Steam даже была замечена дата релиза 6 марта. Тем не менее эта информация оказалась неактуальной.

South Park: The Fractured but Whole выйдет в промежуток с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года

Об этом стало известно из финансового отчёта издателя: игру перенесли на следующий финансовый год, а более точной даты релиза не сообщили. Также Ubisoft заявила, что до 31 марта 2018 года компанией будет выпущено 4 игры AAA-класса.