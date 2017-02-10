Авторы Wolfenstein: The New Order работают над новой игрой
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Стало известно, что разработчики шутера Wolfenstein: The New Order вовсю работают над новым проектом.
В Сети долгое время ходят слухи, что следующей игрой студии MachineGames станет продолжение успешной Wolfenstein: The New Order 2014 года. Пока разработчики не комментировали эти догадки напрямую, но в недавнем выпуске шоу Kinda Funny Gamescast директор по маркетингу Bethesda Пит Хайнс упомянул следующий проект студии.
MachineGames усердно работают над чем-то, во что мне довелось сыграть. Это непередаваемо круто. Не могу дождаться, когда смогу показать вам, что это,
Пит Хайнс, директор по маркетингу Bethesda.
Вероятно, что будущую игру могут анонсировать ещё не скоро. С анонсом Fallout 4 компания Bethesda ввела политику, согласно которой новые проекты впервые показываются публике за несколько месяцев до релиза. Вероятно, она будет применена и к новой игре MachineGames.