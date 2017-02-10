Авторы Wolfenstein: The New Order работают над новой игрой

В Сети долгое время ходят слухи, что следующей игрой студии MachineGames станет продолжение успешной Wolfenstein: The New Order 2014 года. Пока разработчики не комментировали эти догадки напрямую, но в недавнем выпуске шоу Kinda Funny Gamescast директор по маркетингу Bethesda Пит Хайнс упомянул следующий проект студии.

MachineGames усердно работают над чем-то, во что мне довелось сыграть. Это непередаваемо круто. Не могу дождаться, когда смогу показать вам, что это,

Вероятно, что будущую игру могут анонсировать ещё не скоро. С анонсом Fallout 4 компания Bethesda ввела политику, согласно которой новые проекты впервые показываются публике за несколько месяцев до релиза. Вероятно, она будет применена и к новой игре MachineGames.