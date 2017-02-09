В ДНР узнали о возможных артударах ВСУ по Дебальцеву, Горловке и Докучаевску
В ДНР узнали о подготовке ВСУ артиллерийских ударов по ряду населённых пунктов. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на оперативное командование республики.
У нас появились данные о готовности украинских войск нанести удары из тяжёлой артиллерии по Дебальцеву, Горловке и Докучаевску,
командование ДНР о возможных ударах ВСУ.
По данным разведки, ВСУ планируют осуществить эти удары в кратчайшие сроки. Цель их, по мнению командования ДНР, состоит в дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.
Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов