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Регион
Опубликовано 9 февраля 2017, 20:59

В ДНР узнали о возможных артударах ВСУ по Дебальцеву, Горловке и Докучаевску

В ДНР узнали о подготовке ВСУ артиллерийских ударов по ряду населённых пунктов. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на оперативное командование республики.

У нас появились данные о готовности украинских войск нанести удары из тяжёлой артиллерии по Дебальцеву, Горловке и Докучаевску,

командование ДНР о возможных ударах ВСУ.

По данным разведки, ВСУ планируют осуществить эти удары в кратчайшие сроки. Цель их, по мнению командования ДНР, состоит в дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

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Александра Вишнякова
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