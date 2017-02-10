Россия и Словения подпишут новый контракт по поставкам газа до 2022 года

Текущий контракт действует до 2018 года, объём поставки предусматривает 830 миллионов "кубов" газа в год.

В пятницу в ходе визита президента Словении Борута Пахора в Москву Россия и Словения подпишут новый контракт по поставкам газа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника аппарата Правительства РФ.

— В ходе визита Борута Пахора ожидается подписание нового контракта на снабжение Словении российским природным газом в 2018–2022 годах, — отмечается в сообщении.