Новая Call of Duty вернётся к истокам

Космические сражения разочаровали не только фанатов военной серии, но и её авторов.

На последней встрече с инвесторами представители компании Activision пообещали, что в следующей части культовой военной серии Call of Duty разработчики планируют "вернуться к корням".

В студии заявили, что уже новая часть игры, выходящая в этом году, должна будет поднимать "традиционные конфликты".

В Call of Duty снова будет интересный для геймеров сюжет Фото: © Flickr / Charlie NZ

Причиной такого решения стал провальный эксперимент Activision с Call of Duty: Infinite Warfare. Во время встречи с инвесторами компания признала, что игра продемонстрировала недостаточно хорошие результаты, тем самым не оправдав ожидания издателя. Ключевым фактом провала в Activision назвали футуристический сеттинг игры, который, как считают разработчики, не востребован геймерами.