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Опубликовано 10 февраля 2017, 08:33

Новая Call of Duty вернётся к истокам

Фото: &copy; Flickr / Charlie NZ

Фото: © Flickr / Charlie NZ

Космические сражения разочаровали не только фанатов военной серии, но и её авторов.

На последней встрече с инвесторами представители компании Activision пообещали, что в следующей части культовой военной серии Call of Duty разработчики планируют "вернуться к корням".

В студии заявили, что уже новая часть игры, выходящая в этом году, должна будет поднимать "традиционные конфликты".

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В Call of Duty снова будет интересный для геймеров сюжет

Фото: © Flickr / Charlie NZ

Причиной такого решения стал провальный эксперимент Activision с Call of Duty: Infinite Warfare. Во время встречи с инвесторами компания признала, что игра продемонстрировала недостаточно хорошие результаты, тем самым не оправдав ожидания издателя. Ключевым фактом провала в Activision назвали футуристический сеттинг игры, который, как считают разработчики, не востребован геймерами.

Напомним, разработкой новой части серии занимается студия Sledgehammer Games, которая отвечала за создание Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Advanced Warfare. Анонс нового проекта ожидают на выставке E3, которая пройдёт летом этого года.

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Сергей Сурепин
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