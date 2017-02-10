Новая Call of Duty вернётся к истокам
Космические сражения разочаровали не только фанатов военной серии, но и её авторов.
На последней встрече с инвесторами представители компании Activision пообещали, что в следующей части культовой военной серии Call of Duty разработчики планируют "вернуться к корням".
В студии заявили, что уже новая часть игры, выходящая в этом году, должна будет поднимать "традиционные конфликты".
В Call of Duty снова будет интересный для геймеров сюжет
Причиной такого решения стал провальный эксперимент Activision с Call of Duty: Infinite Warfare. Во время встречи с инвесторами компания признала, что игра продемонстрировала недостаточно хорошие результаты, тем самым не оправдав ожидания издателя. Ключевым фактом провала в Activision назвали футуристический сеттинг игры, который, как считают разработчики, не востребован геймерами.
Напомним, разработкой новой части серии занимается студия Sledgehammer Games, которая отвечала за создание Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Advanced Warfare. Анонс нового проекта ожидают на выставке E3, которая пройдёт летом этого года.