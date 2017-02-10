Серверы Ubisoft не выдерживают нагрузку For Honor

После того как студия Ubisoft открыла доступ всем желающим к бета-тестированию своего нового проекта For Honor, сервера компании начали сдавать позиции. Они плохо чувствовали себя во время закрытой стадии, а теперь и вовсе не справляются с наплывом геймеров.

Пользователи жалуются, что они могут благополучно зайти в игру, однако при попытке подключиться к сетевой баталии их просто выбрасывает из For Honor.

Ubisoft скупится на расширение серверов для комфортной игры

Если Ubisoft этим шагом хотела устроить стресс-тест серверов, то у неё это получилось. Возможно, разработчики увеличат пропускную способность серверов, и на момент выхода игры пользователи не будут испытывать подобных трудностей. Но это мы узнаем уже совсем скоро — релиз For Honor состоится 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.