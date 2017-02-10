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Опубликовано 10 февраля 2017, 10:02

Серверы Ubisoft не выдерживают нагрузку For Honor

Сейчас игра находится на стадии бета-тестирования, а разработчики уже испытывают трудности.

Фото: &copy; forhonor.ubisoft.com

Фото: © forhonor.ubisoft.com

После того как студия Ubisoft открыла доступ всем желающим к бета-тестированию своего нового проекта For Honor, сервера компании начали сдавать позиции. Они плохо чувствовали себя во время закрытой стадии, а теперь и вовсе не справляются с наплывом геймеров.

Пользователи жалуются, что они могут благополучно зайти в игру, однако при попытке подключиться к сетевой баталии их просто выбрасывает из For Honor.

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Ubisoft скупится на расширение серверов для комфортной игры

Если Ubisoft этим шагом хотела устроить стресс-тест серверов, то у неё это получилось. Возможно, разработчики увеличат пропускную способность серверов, и на момент выхода игры пользователи не будут испытывать подобных трудностей. Но это мы узнаем уже совсем скоро — релиз For Honor состоится 14 февраля 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

For Honor — командный экшен, в котором игроки сражаются друг с другом за территории. Действие игры разворачивается в Средневековье.

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Сергей Сурепин
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