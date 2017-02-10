Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
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Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли законопроект о бессрочном всеобщем продлении бесплатной приватизации жилья в России. Согласно действующему законодательству, граждане РФ могли бесплатно оформить собственность до 1 марта текущего года. Принятый парламентариями закон позволит жителям сделать это без ограничения срока.
Напомним, ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.