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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 11:43

Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли законопроект о бессрочном всеобщем продлении бесплатной приватизации жилья в России. Согласно действующему законодательству, граждане РФ могли бесплатно оформить собственность до 1 марта текущего года. Принятый парламентариями закон позволит жителям сделать это без ограничения срока.

Напомним, ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.

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Янковская Ольга
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