Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Депутаты Госдумы сегодня в третьем чтении приняли законопроект о бессрочном всеобщем продлении бесплатной приватизации жилья в России. Согласно действующему законодательству, граждане РФ могли бесплатно оформить собственность до 1 марта текущего года. Принятый парламентариями закон позволит жителям сделать это без ограничения срока.